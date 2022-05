ArborXR annuncia una collaborazione strategica con Qualcomm Technologies volta ad assistere le imprese che intendono ampliare le proprie distribuzioni VR e AR

SILICON VALLEY, California–(BUSINESS WIRE)–ArborXR ha annunciato in data odierna di avere instaurato una collaborazione con Qualcomm Technologies, Inc. sulla base di una piattaforma di gestione dei dispositivi mobili (mobile device management, MDM) per realtà estesa (extended reality, XR) volta ad agevolare il compito delle imprese che intendono ampliare le proprie distribuzioni di visori di realtà virtuale (virtual reality, VR) e realtà aumentata (augmented reality, AR).

Collaborando da vicino con i partner OEM e i clienti aziendali diretti, ArborXR e Qualcomm Technologies hanno identificato i principali problemi che persistono nel ridimensionamento di una flotta di visori XR. Le imprese che desiderano distribuire una flotta di dispositivi VR o AR oggigiorno devono affrontare numerose sfide in fase di iscrizione e approvvigionamento dei visori, gestione da remoto, installazione di app e aggiornamenti e, non ultimo, controllo dell’esperienza utente.

Per risolvere queste problematiche, ArborXR fornirà un software di gestione dispositivi ai clienti XR di Qualcomm Technologies e agli OEM con distribuzioni su vasta scala da utilizzarsi in combinazione con l’avanzato hardware VR/AR di Qualcomm Technologies.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

ArborXR

Will Stackable



will@arborxr.com