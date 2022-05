Aqara lancia i suoi brand store su Amazon in Italia e in Spagna

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti smart per la casa, oggi ha inaugurato i suoi brand store su Amazon.it e su Amazon.es. Dal lancio del primo brand store europeo di Aqara su Amazon UK, nel mese di luglio 2021, il produttore di soluzioni per la casa intelligente ha esteso la propria presenza su Amazon in Francia, Germania, Italia e Spagna, rendendo facilmente accessibile il completo portafoglio di prodotti Aqara agli utenti delle smart home di tutta Europa.

In precedenza i prodotti Aqara venivano commercializzati in Italia e in Spagna tramite gli Apple Store online e i rivenditori regionali. Il marchio si è sempre più diffuso tra gli utenti locali per la qualità delle proposte, i prezzi accessibili e l’ampia compatibilità con i principali ecosistemi come HomeKit, Alexa e Google Home. Con il lancio su Amazon di questi brand store aumenterà la disponibilità dei prodotti Aqara sui mercati locali, dagli hub per la casa intelligente, i sensori intelligenti, le videocamere di sicurezza, gli interruttori cablati e wireless fino ai controller smart per le tende.

L’offerta di prodotti degli store a marchio Aqara su Amazon.it e Amazon.es include:

Hub-videocamera G3 – La videocamera ‘pan and tilt’ fiore all’occhiello di Aqara per la sicurezza della casa, con riconoscimento facciale e gestuale basato sull’IA e il supporto, integrato nell’hub, di funzionalità Zigbee, oltre a ecosistemi di terze parti (HomeKit, Alexa, Google Home);

Hub-videocamera G2H Pro – La videocamera di sicurezza per interni compatibile con HomeKit Secure Video con supporto di Zigbee a livello di hub, per migliorare la sicurezza della casa e la domotica smart;

Hub M2 – L’home hub versatile e a prova di futuro che connette tutti i dispositivi Aqara e consente un’integrazione senza problemi tra i sensori e i dispositivi per l’automazione domestica targati Aqara;

Hub M1S – La centralina wireless di controllo degli accessori Aqara che supporta l’automazione della casa, degli allarmi locali e il telecontrollo dei dispositivi smart, utilizzabile anche come luce notturna, sirena o campanello d’ingresso;

Hub E1 – L’home hub più compatto di Aqara, dotato di una porta UBS-A e di un perno regolabile che ne consente l’inserimento flessibile, anche per la ricarica, in dispositivi USB come PC, ciabatte multipresa e prese elettriche;

Sensore per porte e finestre – Rileva in tempo reale l’apertura di porte o finestre e supporta le notifiche push e/o le sirene locali in caso di apertura imprevista di porte e finestre;

Sensore di temperatura e umidità – Controlla in tempo reale temperatura, umidità e pressione atmosferica e può essere collegato ad altri dispositivi Aqara per l’automazione e gli scenari domestici;

Sensore di movimento – Rileva i movimenti umani tramite infrarossi passivi ed è utilizzabile con altri prodotti Aqara per l’impostazione di automazioni e scenari domestici;

Sensore di movimento P1 – La versione migliorata dell’iconico Sensore di movimento, con maggior durata della batteria, fino a 5 anni, che consente di configurare il timeout di rilevamento e i livelli di sensibilità;

Sensore di perdite d’acqua – Rileva gli allagamenti e supporta le notifiche push e/o l’attivazione di allarmi locali per proteggere la proprietà;

Sensore di vibrazione – Rileva vibrazioni, incorpora la funzionalità ’tilt and drop’, avvisa gli utenti in caso di movimenti inattesi ed è utilizzabile per le automazioni e gli scenari domestici;

Monitor della qualità dell’aria (TVOC) – Rileva i livelli di composti organici volatili totali (TVOC) nell’aria, oltre alla temperatura e all’umidità, e può essere utilizzato per le notifiche push, le sirene locali e la domotica;

Interruttore smart da parete H1 EU* – Il primo interruttore a parete Aqara progettato per l’Europa, con supporto delle scatole a muro europee rotonde e quadrate da 86 mm, disponibile nelle versioni con o senza neutro;

Presa smart EU – Consente di automatizzare i comuni elettrodomestici e di controllare e programmare l’accensione di luci, ventilatori e altri apparecchi da remoto;

Motore per tende a rullo E1 – Il controller per l’automazione delle tende a rullo standard con cordicella, che consente agli utenti di impostare l’oscurazione tramite controllo mobile, comando vocale, programmazione preimpostata o automazione domestica;

Interruttore wireless H1 – L’interruttore remoto con 7 azioni configurabili, per il controllo dei dispositivi della casa intelligente o degli scenari domestici;

Mini interruttore wireless – Interruttore versatile e compatto, con 3 azioni configurabili per il controllo dei dispositivi della casa intelligente o degli scenari domestici;

Cube – Il versatile cubo di controllo che riconosce 6 azioni (spinta, scossa, rotazione, due tocchi, inclinazione a 90° e inclinazione a 180°) per la casa intelligente.

Per celebrare questo lancio, Aqara ora offre un’offerta a tempo limitato con uno sconto extra del 5% sugli acquisti effettuati tramite gli store su Amazon.it e su Amazon.es con il codice promozionale AMAZONITES**. L’offerta è valida fino al 19 maggio 2022 incluso.

* L’interruttore smart da parete H1 EU non è disponibile su Amazon.it.

** Il codice promozionale può essere utilizzato in combinazione con coupon. L’offerta non comprende l’Hub M1S, l’Hub-videocamera G3 e il Sensore per porte e finestre su Amazon.it e non comprende l’Hub G3 su Amazon.es.

