Aprile 2022: il mercato delle autovetture italiane per marca

Fiat è il brand leader di Aprile 2022 secondo i dati Unrae. 14.601 le auto immatricolate nel quarto mese del 2022, registrando tuttavia una quota mercato del 15%.

Sul podio troviamo Volkswagen in seconda posizione, seguita da Toyota.

Per il marchio tedesco, ben 8.487 le autovetture immatricolate (8,72% quota mercato). Il brand giapponese, invece, si attesta a 7.140 (7,34%).

Quarto posto per Ford, con oltre 5800 vetture immatricolate.

Per quanto concerne i gruppi, Stellantis si conferma leader di Aprile con 34.609 auto immatricolate (35,56% quota mercato). Seconda posizione per il Gruppo Volkswagen, a quota 17000. Terza posizione per il Gruppo Renault (7.468 – 7,67%).

Delle 98.675 auto immatricolate, 26.664 sono a benzina. Oltre 20mila quelle a diesel, 7265 quelle a Gpl e 858 a metano. 34.524 hanno optato per l’ibrido elettrico (HEV) e 5.552 per le ibride elettriche plug-in (PHEV + Rex). 3050, infine, per le elettriche (BEV).

Ad aprile 2022 trionfano le utilitarie: ben 36.462. Trionfano le crossover: delle 98mila, ben 42.102 sono con questa carrozzeria.