Antonio Marino festeggia 40 anni con il nuovo singolo Nun ce pensa’

Da venerdì 27 maggio è in radio, negli store e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Antonio Marino, “Artista poliedrico che si divide tra tv, teatro e live in giro per l’Italia. Alla soglia dei 40 anni, Antonio torna alle origini cantando, dopo 20 anni dal debutto del musical C’era una volta… Scugnizzi ,di nuovo in napoletano”.

“ Nun ce pensa’ ” è stato scritto e composto da Antonio Marino, Francesco Silvestri e Nicola Ferro che ha anche curato gli arrangiamenti e la produzione artistica. Registrato al NirFoN Studio di Cava de’ Tirreni e masterizzato a Loud Mastering Studio in Inghilterra, “ Nun ce pensa’ ” è un brano pop dalle influenze funky che strizza l’occhio alle sonorità disco degli anni 70. Un messaggio di libertà e sana strafottenza, che invita a non curarsi dei giudizi altrui e di sorridere, proseguendo il proprio cammino.

Antonio Marino nasce a Pozzuoli il 26/05/1982 e fin da piccolo dimostra un’evidente propensione verso tutte le forme artistiche. È solo verso i 15 anni però che si delinea la sua passione e predisposizione naturale al canto. Nel 2002 arriva la prima grande occasione. Viene infatti notato da Claudio Mattone che lo vuole nel Musical “C’era una volta Scugnizzi”, spettacolo che lo vedrà impegnato in una tournèe della durata di 3 anni in giro per l’Italia. Seguiranno altre esperienze teatrali come “Gli Innamorati” di Goldoni presso il teatro Bellini di Napoli e il Musical “Mal’Aria” con Serena Rossi. Nel 2008 la prima esperienza televisiva, Antonio viene scelto da Simona Ventura per far parte della sua squadra nella prima edizione di XFactor. Durante questa esperienza si distinguerà per la sua interpretazione del brano di Giorgia “Di sole e d’azzurro”, inserito della compilation di XFactor 2008 e nell’anno successivo pubblica il suo EP “Parti di me”. Per le sue performance a XFactor viene notato dal regista Luca Tommassini che lo vuole al fianco di Lorella Cuccarini nel 2010 nel Musical “Il pianeta proibito”, spettacolo che lo vedrà impegnato in veste di cantante e attore comico. I successivi anni 2011, 2012 e 2013 sono gli anni dei successi Europei, Antonio infatti vince diversi Festival di Musica internazionale in Romania, Russia e Bulgaria e contemporaneamente inizia la sua attività di Vocal Coach che a tutt’oggi svolge con largo consenso di allievi. Nel 2018, precisamente 10 anni dopo, Antonio è tra i protagonisti di The Voice of Italy nella squadra di Cristina Scabbia (dei Lacuna Coil) prima ed in quella di J-Ax dopo, arrivando ad un soffio dalla finale. Nel 2020 torna alla ribalta ed arriva in finale nella terza edizione di “All Together Now”, il game show musicale in onda su Canale 5. Dopo il singolo “Frida” per l’etichetta partenopea Pizzicato Music. Una produzione Italo-Belga con atmosfere elettropop e synth tipiche degli anni ’80. Adesso esce “ Nun ce pensa’ “