Ann Dunkin, Lucien Engelen e Shafi Ahmed saranno i principali relatori allo IOT Solutions World Congress 2022

(Adnkronos) – BARCELLONA, Spagna, 3 maggio 2022 /PRNewswire/ — Lo IOT Solutions World Congress (IOTSWC), il più grande evento internazionale dedicato alla trasformazione dell’industria attraverso tecnologie rivoluzionarie, terrà la sua sesta edizione dal 10 al 12 maggio con un programma che prevede l’intervento di oltre 200 esperti di digitalizzazione industriale.

Tra i relatori parteciperà Ann Dunkin, Chief Information Officer (CIO) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e autrice di Industrial Digital Transformation: Accelerate digital transformation with business optimization, AI, and Industry 4.0. Nel 2016 il suo nome figura nell’elenco Premier 100 Technology Leaders di ComputerWorld e nel 2015 e 2016 nel Top 50 Women in Technology di Washington DC.

Altro relatore di spicco è Lucien Engelen, ricercatore con vasta esperienza nel settore sanitario, che illustrerà in che modo le nuove tecnologie possono cambiare i modelli di cura dei pazienti in un contesto caratterizzato da una crescente domanda di assistenza sanitaria, carenza di personale qualificato e budget limitati. Engelen è un membro del programma Exponential Medicine presso la Singularity University e ha fornito consulenza a molte società in fase di trasformazione aziendale.

La relazione tra sport e tecnologia sarà il tema principale dell’intervento di Albert Mundet, Direttore del Barça Innovation Hub all’FC Barcelona. Mundet spiegherà come la squadra di calcio sta utilizzando i gemelli digitali per migliorare l’esperienza dei visitatori al Camp Nou.

Innovazione sanitaria e tecnologica sarà invece il tema trattato da Shafi Ahmed, chirurgo colorettale presso gli ospedali Royal London e St Bartholomew. Chirurgo di fama mondiale, insegnante, futurista e innovatore, il dott. Ahmed ha studiato l’utilizzo della realtà aumentata e virtuale come strumenti per migliorare la fornitura di servizi sanitari e l’insegnamento.

Organizzato da Fira de Barcelona in collaborazione con l’Industrial Internet Consortium®, lo IOTSWC strutturerà il proprio programma di congressi in cinque percorsi orizzontali: Soluzioni di ottimizzazione aziendale, Soluzioni di intelligenza artificiale, Soluzioni di connettività, Soluzioni di sicurezza e Soluzioni di Customer Experience. Nel programma del congresso figurano anche relatori di Airbus, Buhler Group, Johnson&Johnson, Konecranes, Lego Group, Siemens, Toshiba e Volkswagen Group.

Trasformazione industriale reimmaginataL’evento presenterà le soluzioni di 310 aziende espositrici, tra cui ABB, Altair, Amazon Web Services, BrainCube, Crowdstrike, Deloitte, Device Authority, EMnify, Faircom Corporation, Fiware, Hornet Security, Huawei, Kaspersky, KNX, Libellium, Palo Alto, Richardson RFPD, Relayr, Siemens, Sternum e Trellix e TXOne Networks. Tutti mostreranno esempi di come l’Internet delle cose, l’intelligenza artificiale, i gemelli digitali, la realtà aumentata e virtuale, la blockchain e altre tecnologie abbiano il potenziale per trasformare intere aziende.

