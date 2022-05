​​AMP Robotics continua a crescere in Europa

L’équipe con sede locale della rete neurale IA di riciclo è il motore della crescita

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–AMP Robotics Corp. (“AMP”), pioniera nell’IA, della robotica e delle infrastrutture per il settore dei rifiuti e del riciclo, continua a espandere la propria presenza in Europa per soddisfare la domanda di soluzioni IA e automazione e fornire assistenza dedicata locale e servizi per il mercato. L’azienda è presente per la prima volta a IFAT 2022, a Monaco di Baviera, dal 30 maggio al 3 giugno.





AMP ha installato i suoi primi impianti robotizzati guidati dall’intelligenza artificiale nel Regno Unito e in Irlanda con Recyco nel settembre 2021 e ha da allora realizzato altre soluzioni di riciclo in tutta Europa, compresa FCC Medio Ambiente/Environment in Spagna. AMP ha fatto crescere la sua équipe perché includesse assistenza, formazione, servizi e marketing, in aggiunta al personale vendite dirette dedito a servire l’Austria, il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svizzera, con il Regno Unito e l’Irlanda.

“AMP è il marchio leader nella robotica ed è stato un fattore importante per noi nel guidarci a scegliere una soluzione per migliorare la nostra produttività ed efficienza in ambito smistamento”, ha dichiarato Alfredo Vigre, responsabile di progetto presso il dipartimento trattamento rifiuti, FCC Medio Ambiente/Environment. “Abbiamo messo alla prova il robot prima della realizzazione e siamo rimasti soddisfatti della sua capacità di riconoscere e recuperare dei materiali che gli smistatori ottici non riescono a individuare. È stato rapido ed efficace ed è uno strumento fatto apposta per il controllo qualità.”

AMP offre un catalogo di soluzioni per il riciclo azionate dalla sua rete neurale al vertice del settore, costruita su un motore dati che ha riconosciuto oltre 50 miliardi di contenitori e tipi d’imballaggio in condizioni da mondo reale. AMP Cortex™ è l’impianto di smistamento robotizzato ad alta velocità dell’azienda, con circa 230 unità in oltre 80 stabilimenti sparsi in tre continenti. La base d’installazione di AMP costituisce la flotta più grande conosciuta di robot di riciclo al mondo, che crea la rete neurale più ampia di dati del campo per i materiali riciclati. AMP Vision™ è un sistema per visione computerizzata modulare che aiuta gli operatori a comprendere il flusso del materiale in tutti gli stadi chiave delle operazioni di smistamento e funge da alternativa rapida ed efficace alle campionature manuali di verifica. Quando integrata con AMP Clarity™ (la soluzione software prestazioni robotizzate e di caratterizzazione dei materiali dell’azienda), gli utenti possono monitorare la caratterizzazione materiali in tempo reale e la misurazione delle prestazioni in tutto lo stabilimento. AMP recentemente ha introdotto nuove funzioni Clarity, tra cui la stima della massa; incarichi raccolta robotizzata, allarmi e controllo continuativo di stato; e capacità di segnalazione ampliate.

“Abbiamo riscontrato un forte interesse e grande soddisfazione per la nostra tecnologia IA e di robotica qui in Europa grazie alla nostra egemonia tecnologica”, ha affermato Gary Ashburner, direttore generale per l’Europa di AMP Robotics. “La nostra piattaforma IA, AMP Neuron, continua a ottenere risultati importanti nella precisione e classificazione dei dati dei diversi polimeri, fattori di forma e altri tipi d’imballaggio, cosa che aiuta i nostri clienti ad adottare un approccio più spinto dai dati ad accrescere il recupero, abbassare i costi e ottimizzare le operazioni.”

A IFAT, l’équipe AMP con sede in Europa fornirà dimostrazioni dal vivo del sistema visivo dell’azienda per la caratterizzazione dei materiali allo stand 546 nel padiglione B6.

“Mentre continuiamo a espandere la nostra attività e a creare nuovi modi di migliorare l’economia del riciclo, abbiamo assunto un impegno verso il mercato europeo e la nostra base clienti in crescita che in esso si trova”, ha affermato Matanya Horowitz, fondatore e CEO di AMP Robotics. “I nostri sforzi di modernizzare l’infrastruttura di riciclo dell’Europa sono importanti per i nostri investitori globali e cruciali per realizzare la nostra visione di un mondo senza sprechi.”

Informazioni su AMP Robotics® Corp.

AMP Robotics modernizza l’infrastruttura di riciclo del mondo, con l’applicazione dell’IA e dell’automazione per aumentare i tassi di riciclo e recuperare in modo economico gli oggetti riciclabili recuperati come materia prima per la catena globale di approvvigionamento. L’impianto robotizzato ad alta velocità AMP Cortex™ automatizza il riconoscimento e lo smistamento degli oggetti riciclabili dai flussi di materiale indifferenziato. La piattaforma IA AMP Neuron™ si auto-addestra senza soluzione di continuità, riconoscendo i diversi colori, consistenze, forme, dimensioni, modelli e anche etichette del marchio per identificarne i materiali e la loro riciclabilità. Neuron poi guida i robot a scegliere il materiale da riciclare e a radunarlo. Progettato per un funzionamento continuo per l’intera settimana, il tutto viene eseguito a velocità straordinaria e con estrema precisione. AMP Clarity™ fornisce dati e caratterizzazione dei materiali su quali oggetti riciclabili vengono catturati e omessi, aiutando le imprese e i produttori di riciclo a massimizzare il recupero. Grazie a una distribuzione in tutto il Nord America, Asia ed Europa, la tecnologia AMP recupera gli oggetti riciclabili dalla raccolta municipale, semilavorati preziosi da scarti di elettronica, materiali ad alto valore da macerie di costruzione e demolizione e materie prime di valore da materiale organico.

