Air Doctor raccoglie 20 milioni di dollari per accrescere la propria presenza a livello globale

GERUSALEMME–(BUSINESS WIRE)–Il provider di assistenza medica e startup dnel settore dei viaggi Air Doctor ha ottenuto un finanziamento di 20 milioni di dollari per far crescere l’azienda a livello globale. Questo secondo round di investimenti sfrutta l’afflusso mondiale di viaggiatori dopo la pandemia di Covid-19 e consentirà all’azienda di entrare nella prossima fase di crescita.





Air Doctor, ha raccolto 20 milioni di dollari, guidati da Lightspeed Venture Partners. A questo round si uniscono Vintage Investment Partners e Munich Re Ventures, insieme a The Phoenix, uno dei principali provider di assicurazioni in Israele, nonché Kamet Ventures che ha guidato il precedente round dell’azienda.

Fondata da Jenny Cohen Derfler, Efrat Sagi Ofir, Yam Derfler e Yegor Kurbachev, Air Doctor ha precedentemente raccolto 10,9 milioni di dollari dal suo lancio nel 2018. La startup impiega attualmente oltre 60 persone con sede in Israele e in Europa.

La piattaforma Air Doctor mette in contatto i viaggiatori che si ammalano all’estero con medici privati locali attraverso un’applicazione mobile e web facile da usare. La rete medica ambulatoriale di Air Doctor copre 74 Paesi e comprende oltre 20.000 professionisti del settore medico che forniscono consulenze di persona o in telemedicina. In seguito alla pandemia di Covid-19, l’assistenza medica in viaggio è diventata una delle principali preoccupazioni di viaggiatori e assicuratori. La piattaforma di Air Doctor fornisce la garanzia di cui i viaggiatori hanno bisogno per godersi il viaggio.

Oltre a coinvolgere altri sviluppatori per lavorare sulla personalizzazione dei prodotti, Air Doctor utilizzerà il nuovo investimento per assumere nuovi dipendenti e aprire altri uffici a livello internazionale. L’azienda ha anche in programma di espandere i team di prodotto e di marketing e la rete di professionisti del settore medico, in particolare negli Stati Uniti e in Europa.

Nel 2020, l’epidemia di COVID-19 ha portato il mondo ad una battuta d’arresto, con conseguenze senza precedenti e impreviste sulla vita delle persone e sulle economie globali. Il settore dei viaggi e del turismo ha subito un grave rallentamento economico a causa delle severe norme di quarantena e delle restrizioni ai viaggi.

“Mentre il mondo esce dalla COVID-19, le persone hanno ripreso a viaggiare, con una maggiore richiesta di assicurazioni di viaggio e soluzioni digitali adeguate. La pandemia ha costretto il settore a rivalutare le cure mediche locali disponibili per i viaggiatori. Oggi, i viaggiatori che risultano positivi al Coronavirus potranno richiedere cure mediche nelle comunità locali in cui si trovano piuttosto che negli ospedali”, ha dichiarato Jenny Cohen Derfler, CEO e fondatrice di Air Doctor. “Air Doctor è diventata una delle startup a più rapida crescita, con decine di migliaia di utenti registrati e molti altri che accedono alla rete in tutto il mondo. Oggi l’azienda offre un prodotto digitale unico e distintivo che non ha quasi concorrenza a livello mondiale”. Ha dichiarato il CEO Cohen Derfler

Secondo l’indagine recente del Forum Economico Mondiale, l’industria dei viaggi dovrebbe riprendersi completamente entro il 2024. Inoltre, molti Paesi potrebbero rendere obbligatoria la copertura assicurativa di viaggio. Questi due fattori creeranno un’impennata nella necessità di migliori assicurazioni di viaggio. Inoltre, gli assicuratori, di fronte alle richieste dei viaggiatori, stanno cercando di ampliare la loro offerta di coperture sanitarie digitali, fisiche e online per fornire una migliore esperienza ai clienti e ridurre i costi dei sinistri.

“La costruzione della nostra rete di partner e investitori sarà un impegno costante, così come il potenziamento delle nostre capacità di ricerca e sviluppo e l’attivazione degli utenti finali. Siamo anche alla ricerca di nuovi membri del team desiderosi di unirsi a una startup entusiasmante che si sta espandendo a livello globale”, ha dichiarato Efrat Sagi-Ofir, cofondatore e Chief Revenue Officer di Air Doctor.

“Air Doctor affronta un importante punto dolente per il settore delle assicurazioni sanitarie e di viaggio e Lightspeed è entusiasta di guidare il nuovo round di finanziamento da 20 milioni di dollari della società. Air Doctor continua a dimostrare di essere un innovatore nel settore della salute in viaggio, digitalizzando un aspetto significativo dell’esperienza di viaggio”, ha affermatoYoni Cheifetz, partner di Lightspeed. “

Informazioni su Air Doctor

Lanciata in Israele nel 2018, Air Doctor è una startup che mette in contatto i viaggiatori in cerca di assistenza medica con i medici locali mentre si trovano all’estero attraverso la sua intuitiva app per dispositivi mobili e desktop. Con una rete globale di oltre 20.000 professionisti medici in 2.000 città di 74 Paesi, Air Doctor offre ai viaggiatori la massima tranquillità e mira a rendere l’assistenza sanitaria accessibile a tutti, ovunque.

Informazioni su Lightspeed

Lightspeed Venture Partners è una società di venture capital multi-stage focalizzata sull’accelerazione di innovazioni e tendenze dirompenti nei settori Enterprise, Consumer e Health. Negli ultimi vent’anni, il team di Lightspeed ha sostenuto centinaia di imprenditori e contribuito alla creazione di oltre 400 aziende a livello globale, tra cui Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, Affirm e GrubHub. Lightspeed e le sue affiliate gestiscono attualmente 10,5 miliardi di dollari attraverso la piattaforma globale Lightspeed, con professionisti degli investimenti e consulenti nella Silicon Valley, in Israele, India, Cina, Sud-Est asiatico ed Europa.www.lsvp.com

