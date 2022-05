9 maggio, vernice contro ambasciatore Russia in Polonia – Video

(Adnkronos) – L’ambasciatore della Russia in Polonia, Sergei Andreev, a Varsavia nelle celebrazioni del 9 maggio è stato contestato da un gruppo di persone che gli hanno anche gettato addosso vernice rossa mentre deponeva una corona di fiori a il cimitero dei caduti sovietici nella capitale polacca in occasione della Giornata della Vittoria con cui Mosca celebra la vittoria sulla Germania nazista alla fine della Grande guerra patriottica. Il viso e la camicia del diplomatico, che è rimasto in silenzio, sono stati coperti di rosso.