Xsolla amplia le offerte per soluzioni di distribuzione mobile e digitale e aggiunge un pagamento NFT alla crescente serie di strumenti e servizi per gli sviluppatori

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, società globale per il commercio nei videogiochi, ha annunciato in data odierna di avere ampliato le sue soluzioni di distribuzione mobile e digitale per dare maggiori opportunità agli sviluppatori di lanciare e fare crescere i propri giochi in tutto il mondo. Xsolla ha anche aggiunto una nuova funzionalità di pagamento per aiutare gli sviluppatori ad ampliare la portata dei propri marchi vendendo e distribuendo NFT.





“Xsolla si è impegnata a fornire servizi di alta qualità e sostegno agli sviluppatori in tutto il mondo, per aiutarli a raggiungere più giocatori in un maggior numero di aree geografiche”, ha detto Chris Hewish, presidente di Xsolla. “Continuiamo a sviluppare nuove funzionalità che prendono in considerazione le principali sfide del marketing, del lancio e della monetizzazione dei videogiochi. Ed altre sono arrivo nel 2022, che consentiranno ai nostri partner di fronteggiare il clima in costante evoluzione del gioco.”

Negozio web mobile – Nuove funzionalità

L’espandersi del panorama mobile continua ad essere l’elemento trainante per le entrate del settore gaming a livello mondiale e il Negozio web di Xsolla dedicato ai giochi su dispositivi mobili ha aggiunto nuove funzionalità per aiutare gli sviluppatori mobili a raggiungere un maggior numero di giocatori e a rimanere all’avanguardia nella rivoluzione del gaming per dispositivi mobili.

● Analisi ampliata

Gli sviluppatori possono creare una canalizzazione trasparente, che aumenterà l’efficienza nel convogliare nuovi giocatori nel proprio Negozio web. Ciò aiuterà gli sviluppatori a comprendere l’esperienza dei giocatori online e a determinare dove e come gli utenti si dedicano ai loro giochi.

● Promozioni esclusive

Questa componente integrata aiuta gli sviluppatori a trarre vantaggio dagli acquisti in-app effettuati tramite il proprio Negozio web. Nell’ambito dell’esperienza online gli sviluppatori possono fornire offerte promozionali e lanciare campagne di sconti, offerte con codici promozionali e buoni per stimolare le vendite e portare online nuovi giocatori.

● Gestione abbonamenti

Per aiutare gli sviluppatori a vedere un catalogo completo di articoli digitali nel loro Negozio web, Xsolla ha aggiunto attraenti funzionalità d’abbonamento. Ciò permette agli sviluppatori di acquisire e fidelizzare nuovi clienti, generare flussi affidabili di entrate e gestire gli abbonamenti con sicurezza.

Per ulteriori informazioni sul Negozio web di Xsolla visitare https://xsolla.com/solution/web-shop-for-mobile-games

Pagamento NFT

Xsolla ha creato un processo di pagamento NFT per consentire agli sviluppatori di aggiungere in modo rapido e sicuro gli NFT alla loro economia di gioco. Questa funzionalità consente ai giocatori di effettuare acquisti utilizzando il loro metodo di pagamento preferito. Lo sviluppatore si occupa della coniazione e della consegna degli NFT, mentre Xsolla si occupa del pagamento e del processo di distribuzione degli elementi in-game.

Per maggiori dettagli sul pagamento NFT visitare: https://xsolla.com/solution/payments/nft-checkout

Centro di distribuzione digitale

Il Centro di distribuzione digitale (Digital Distribution Hub) di Xsolla collega i giochi a una rete globale di app, fornitori di servizi Internet (ISP), banche e altri canali per aiutare gli sviluppatori a raggiungere i giocatori e guadagnare un’entrata da ogni operazione. Questa nuova soluzione consente ai giocatori di scoprire e sostenere i propri giochi preferiti attraverso un’esperienza ottimizzata multipiattaforma con cui possono effettuare pagamenti utilizzando la forma e le modalità che preferiscono.

Da oggi, gli sviluppatori possono usufruire di una maggiore penetrazione del mercato e consapevolezza del marchio attraverso i canali di distribuzione, come le super app, le app di online banking e i mercati offerti dagli operatori di telefonia mobile. Con il Centro di distribuzione digitale il tuo gioco può raggiungere un vasto pubblico di nuovi utenti, risparmiare sui costi di distribuzione e alimentare le entrate e il coinvolgimento globali.

Per saperne di più sul centro di distribuzione digitale, visitare https://xsolla.com/products/digital-distribution-hub

Nei prossimi sei mesi, Xsolla presenterà queste soluzioni e altre nel corso di diversi eventi futuri, tra cui GamesBeat Summit 2022, Pocket Gamer Connects Seattle, Nordic Game Show, Pocket Gamer Toronto, China Joy e gamescom. Registrarsi per incontrare gli esperti di Xsolla alla pagina: https://xsolla.com/events.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è società globale per il commercio nei videogiochi che propone un insieme solido e potente di strumenti e servizi studiati per il settore del gaming. Fin dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e case editrici di giochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e sfruttare i loro giochi a livello globale e su diverse piattaforme. In quanto leader innovativo del commercio nei videogiochi, la missione di Xsolla è risolvere le complessità insite nella distribuzione, nel marketing e nella monetizzazione globali per aiutare i suoi partner a raggiungere un maggior numero di aree geografiche, generare maggiori entrate e a creare rapporti con i giocatori in tutto il mondo. La direzione generale e sede legale di Xsolla è a Los Angeles, California, con uffici a Berlino, Seul e altre città in tutto il mondo e supporta importanti titoli nel settore del gaming tra cui Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix e miHoYo.

Per maggiori informazioni e approfondimenti visitare: xsolla.com.

