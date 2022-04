Welfare, Tardiola (Inail): “Istituto somiglia a patronati in diagnosi scenari futuri”

(Adnkronos) – “L’Inail somiglia molto ai patronati della diagnosi degli scenari che si stanno prefigurando e insieme potranno fare molto”. A dirlo Andrea Tardiola, direttore generale Inail, intervenendo al convegno ‘Il patronato del futuro’, in corso a Roma.

“Con i 600 amministrativi – ricorda – che oggi assumiamo dovremmo costruire una trasformazione che riguarderà proprio loro, perché le politiche di sicurezza sul lavoro cambiano nel tempo. L’aggiornamento delle relazioni Inail-patronati deve dunque essere alimentata dalla verifica di questioni puntuali che comunque conosciamo. Non avere più l’ufficio significa non avere più un luogo di relazione”.

“Noi – avverte – dobbiamo diventare più bravi a portare ricerca nei luoghi di lavoro che non possono restare dentro l’Inail come in un’accademia, ma deve essere portata fuori. L’Istituto promuoverà azioni mirate per supportare le aziende e i grandi gruppi destinatari delle risorse del Pnrr, a partire dalla progettazione della fase operativa degli investimenti”.