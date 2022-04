Welfare, Caridi (Inps): “Con patronati obiettivi comuni di servizio e sviluppo sociale”

(Adnkronos) – “Inps e patronati hanno obiettivi comuni di servizio e sviluppo sociale della persona. Per noi il partner strategico è il patronato per la presa in carico del cittadino”. A dirlo Vincenzo Caridi, direttore generale Inps, intervenendo al convegno ‘Il patronato del futuro’, in corso a Roma. “Stiamo cercando – sottolinea – di fare rete e il patronato deve assolutamente farne parte; il fulcro essenziale sono le informazioni che devono essere date alla rete”.

“Fare rete – spiega – significa anche confrontarsi e sperimentare insieme. Anche noi puntiamo sulle assunzioni: recentemente abbiamo assunto funzionari informatici. A luglio faremo un concorsone dove si prevedono ulteriori assunzioni”.

“Stiamo puntando – fa notare – sulla digitalizzazione aprendo nuovi servizi e l’occasione del protocollo con i patronati ci farà conoscere meglio. Siamo impegnati nel nostro Pnrr che non deve essere visto come il fine, ma come un’opportunità, perché la pandemia ci ha svegliati”.