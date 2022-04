Webhelp si posiziona come Leader nel 2022 Gartner Magic Quadrant per il Customer Service BPO

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Webhelp, tra le principali società globali nel settore customer experience (CX) e business solutions, ha annunciato il posizionamento come Leader nel Magic Quadrant™ 2022 di Gartner® per il Customer Service Business Process Outsourcing (CS BPO).1

Gartner definisce il customer service business process outsourcing (CS BPO) come “la delega a un fornitore terzo dei processi di customer service per supportare i clienti attuali e potenziali. I servizi forniti possono includere servizi digitali, canali di assistenza, supporto tecnologico, system integration, infrastrutture, sviluppo e progettazione di software, reporting e analytics, e la gestione dei processi aziendali.”

Tramite il report, i lettori avranno la possibilità di conoscere più a fondo la flessibilità e la consistenza del modello operativo globale di Webhelp, gli strumenti proprietari come la piattaforma AI-powered Natural Language Learning, le sue competenze in cybersecurity e data protection.

Questo riconoscimento arriva proprio quando la customer experience è di importanza cruciale per i brand, con il 92% di leader CX che pianificano di trasformare le loro operations nei prossimi 12 mesi, secondo una ricerca di Webhelp e Frost & Sullivan.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di questo riconoscimento da parte di Gartner, che convalida la nostra posizione di leader globale nella customer experience”, afferma Olivier Duha, CEO e Co-Founder di Webhelp.

“È gratificante essere riconosciuti per la nostra qualità costante, le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale e le competenze in ambito di cyber security. In quanto azienda che è attualmente partner di oltre 1.300 brand in più di 55 paesi, comprendiamo quanto sia importante l’investimento in queste aree per i nostri clienti”.

Gartner, e il suo Gartner Magic Quadrant, offrono ai clienti di una valutazione imparziale di come i fornitori concorrenti stiano lavorando rispetto alla visione di mercato di Gartner; questa valutazione è inoltre integrata con i feedback verificati degli utenti. I fornitori sono posizionati in quattro quadranti: Leaders, Challengers, Visionaries, e Niche Players. I BPO sono stati valutati in base a 15 criteri, tra cui la customer experience, la strategia di mercato, prodotti e servizi, operations e innovazione.

Questo annuncio segue una serie di riconoscimenti da parte dei migliori analisti del settore, con Webhelp che è stata riconosciuta provider più innovativo di CX nel report di Frost e Sullivan 2021 Frost Radar™. Inoltre, il Gruppo è stato nominato Leader nell’Everest Group’s 2021 Customer Experience Management (CXM) PEAK Matrix® Assessment, per il terzo anno consecutivo.

Per prendere visione del 2022 Magic Quadrant™ del Customer Service Business Process Outsourcing (CS BPO), visitate webhelp.com/magic-quadrant.

Webhelp progetta, realizza e ottimizza esperienze umane indimenticabili per il mondo digitale di oggi, creando customer journey rivoluzionari. Dalle vendite al customer service, dalla moderazione dei contenuti alla gestione del credito, Webhelp è un partner end-to-end per tutti i customer journey, B2C e B2B. Le sue quasi 100.000 persone appassionate in più di 55 paesi crescono ogni giorno facendo la differenza per i brand più interessanti del mondo. Webhelp è attualmente di proprietà del suo management e di Groupe Bruxelles Lambert (Euronext: GBLB), una holding di investimenti leader a livello mondiale, a partire da novembre 2019.

