WDE Maspell: l’eccellenza italiana nella produzione di impianti per l’essiccazione e il trattamento termico sottovuoto del legno

(Adnkronos) –

L’azienda ternana compie 60 anni e si conferma leader nel settore della lavorazione del legno. Parole d’ordine: innovazione tecnologica ed ecosostenibilità.



Terni, 6 aprile 2022 – Il settore del legname è in ripresa e lo dimostra anche il suo grande rilancio nel mondo dell’edilizia e dell’arredamento per interni ed esterni: un universo con al centro lui, il legno, materiale vivo, caldo, resistente e rinnovabile.

«Le sue importanti peculiarità, tuttavia, non possono prescindere dalla lavorazione a monte, necessaria per ottenere un materiale dagli alti standard qualitativi. Soltanto attraverso dei trattamenti ad hoc è possibile, infatti, ricavare un prodotto finito di pregio, con doti di versatilità e duttilità, ecologico e a basso impatto ambientale», esordisce Umberto Pagnozzi, Co-Amministratore di WDE Maspell, azienda di Terni che dal 1962 è un punto di riferimento nella produzione di essiccatoi e impianti per il trattamento termico del legno in ambiente sottovuoto. Giunta al traguardo dei 60 anni di attività, la società è portata avanti dall’Ing. Ernesto e dal figlio Umberto con lo stesso spirito innovativo e con la medesima ricerca tecnologica del capostipite, Ing. Vincenzo Pagnozzi, creatore del primo prototipo industriale al mondo che ha fatto scuola in questo settore. Oggi la WDE Maspell vanta il deposito di ben 91 brevetti internazionali ed è leader nel mercato con oltre 3000 impianti venduti in ogni continente.

L’impresa è specializzata nella realizzazione di macchinari che, attraverso i processi di essiccazione e trattamento termico sottovuoto, rendono il legno pronto per essere lavorato nelle sue tante declinazioni. «La funzione degli essiccatoi sottovuoto – illustra Umberto Pagnozzi – è quella di estrarre in maniera graduale e controllata l’umidità presente nel legno grezzo per ottenere un prodotto idoneo alle successive lavorazioni».

L’altro fiore all’occhiello di WDE Maspell è rappresentato dai sistemi per il Trattamento ad Alta Temperatura del legno, anche questi sottovuoto: «Il legno termicamente trattato ha utilizzi davvero molteplici – interviene Alessio Lucarelli, Direttore Commerciale dell’azienda ternana -: cito ad esempio il settore dell’arredamento, il campo dell’edilizia, la decorazione urbana, l’industria nautica, tutti ambiti dove la qualità del materiale fa la vera differenza».

I vantaggi del trattamento termico del legno sono indiscussi, in quanto permettono di aumentare la durabilità del legno rendendolo resistente alla marcescenza, all’attacco di funghi e alle intemperie. «Grazie a questo processo – spiega Pagnozzi – è inoltre possibile modificare il colore originario del legno, conferendogli le tonalità desiderate, come ad esempio le nuances del legname tropicale, per rispondere a vari gusti estetici o alle esigenze di stile di arredatori e interior designer. In questo modo si ottiene un duplice scopo: si predilige il legno locale e si evita di importare materia prima dall’estero, con l’indubbio vantaggio di non depauperare foreste di materiale pregiato e di risparmiare sui costi di trasporto. L’attenzione alle tematiche ambientali è un punto di forza della nostra azienda: sia nel corso di ogni fase del trattamento che nel prodotto finale i nostri sistemi permettono di non rilasciare sostanze maleodoranti o residui di processo».

La grande innovazione tecnologica, lo stampo pionieristico che porta l’azienda a raccogliere sfide sempre più ambiziose e l’ingegnerizzazione dei processi si coniugano con una grande attenzione al cliente, sia esso una segheria, una falegnameria o un produttore di rivestimenti: «Il momento della consulenza e dell’assistenza post vendita è fondamentale – conclude Lucarelli -: chi si rivolge a noi trova un partner che lo accompagna, oltre che nella scelta della soluzione più adatta alle proprie specifiche esigenze, anche nella gestione degli impianti. I nostri macchinari sono caratterizzati dalla semplicità di installazione e di utilizzo tramite tecnologie evolute che permettono il controllo da remoto, senza contare che i clienti possono godere di indubbi vantaggi economici con un ritorno dell’investimento iniziale grazie agli incentivi del Piano Industria 4.0».

Visita il sito web: www.wde-maspell.it