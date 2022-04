Vox, Callori e Liani (Three Eyes Consulting): “Un team di esperti in diversi settori per rispondere a ogni esigenza delle imprese”

(Adnkronos) – Lo studio di consulenza romano comprende commercialisti, avvocati, mediatori ed esperti di marketing che lavorano in insieme

La complessità del mercato attuale rende indispensabile per gli imprenditori non lasciare nulla al caso affrontando ogni situazione con un approccio globale e integrato e considerando le esigenze dell’azienda da ogni punto di vista. È sempre più evidente la necessaria azione sinergica e contestuale di diverse figure professionali – dal commercialista all’avvocato, dal consulente del lavoro fino all’esperto di comunicazione -così da trarre il massimo beneficio per l’azienda. Questo è il modello della Three Eyes Consulting, studio di consulenza che comprende al suo interno realtà professionali specializzate in ambito societario, fiscale, di revisione legale, tributario, legale, giuslavorista, penale tributario, gestione del personale e sicurezza sul lavoro. “Il nostro punto di forza è l’interdisciplinarietà – spiega Alessandro Vox, dottore commercialista, revisore legale dei conti e cofondatore dello studio – che ci consente di analizzare ogni situazione con diverse prospettive”.

La Three Eyes Consulting offre agli imprenditori e alle aziende, in ogni fase di vita, dallo start up alla gestione ordinaria, dall’espansione alla riorganizzazione, dalla ristrutturazione alla gestione delle crisi, un unico ambito professionale in grado di garantire una semplificazione dei rapporti tra azienda e professionista con conseguente ottimizzazione del tempo e del coordinamento interdisciplinare: “A fare la differenza è il lavoro di squadra, che permette di soddisfare tutte le esigenze dell’imprenditore – aggiunge Vox – La valutazione sullo stato dell’impresa e il successivo progetto d’azione, infatti, vengono predisposti di concerto, considerando in modo coordinato e complementare le diverse fasi da attuare per ottenere i maggiori benefici possibili. Il nostro motto è: un grande Team batte con un solo cuore!”.

Negli uffici di Three Eyes Consulting, in via Sistina al centro di Roma, operano lo studio Tax and Lex Consulting, con commercialisti specializzati in diritto societario, fiscalità nazionale ed internazionale, servizi di revisione legale e volontaria, certificazioni fiscali; lo studio legale Callori-Liani; esperti nella gestione delle degli affari legali quali contrattualistica, contenziosi, materie giuslavoristiche e procedimenti penali tributari.

