Vino, Postorino: ‘Divulgare meglio con un canale equilibrato è utile’

(Adnkronos) – “L’iniziativa merita sicuramente una valutazione molto positiva, avere scelto il vino ha una motivazione molto precisa perché merita tutta questa attenzione. La viticoltura italiana è presente in tutte le regioni, è tra le poche coltivazioni che è presente dappertutto, ed è un dato che ci deve far ragionare. C’è una storia, una cultura e i successi di questi anni non sono arrivati per caso”. Ad affermarlo è stato Francesco Postorino, direttore generale di Confagricoltura, all’evento di lancio di Adnkronos Wine, il nuovo canale di informazione giornalistica sul portale Adnkronos.com, frutto della collaborazione Mww Group.

“E’ un settore però che lavora in maniera oscura, – ha aggiunto – tutti parlano di vino anche in maniera impropria, e bisogna parlare di vino in maniera più attenta perché continuare a proporre al pubblico, ai ristoratori, questo prodotto come elitario non ha fatto bene al settore. Va consumato sempre e comunque ma una maggiore divulgazione penso sia molto utile e faccia bene”.

“Noi dobbiamo far capire alle aziende quali sono gli orientamenti delle nuove generazioni” ha aggiunto Postorino, perché che come dimostra un recente studio Censis i giovani bevono di più, in maniera oculata e con una ricerca della qualità”. Quindi, ha concluso “divulgare meglio, con un canale tematico specifico, competente ed equilibrato penso sia molto utile”.