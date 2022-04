Via Crucis, ambasciatore Ucraina presso S. Sede: “Difficile insieme ai russi”

(Adnkronos) – L’ambasciata ucraina presso la Santa sede definisce “difficile” la presenza di russi e ucraini insieme alla Via Crucis di venerdì con il Papa. In un tweet, l’ambasciatore Andrii Yurash ha scritto: “L’ambasciata comprende e condivide la preoccupazione generale in Ucraina e in molte altre comunità per l’idea di mettere insieme le donne ucraine e russe nel portare la Croce durante la Via Crucis di venerdì al Colosseo. Ora stiamo lavorando sulla questione cercando di spiegare le difficoltà della sua realizzazione e le possibili conseguenze”.