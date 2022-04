Venezia, allenatore Zanetti verso esonero

(Adnkronos) – Esonero in vista per Paolo Zanetti, allenatore del Venezia. Il club ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore dopo 8 sconfitte di fila e, secondo quanto riporta Sky Sport, ha già comunicato la decisione alla squadra. Il Venezia, che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica, si trova a sei punti dalla zona salvezza. A prendere il posto di Zanetti fino a fine stagione sarà Andrea Soncin, attuale allenatore della formazione Primavera.