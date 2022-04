Usa, sparatoria a Pittsburgh: 2 morti e 11 feriti

(Adnkronos) – Due persone sono rimaste uccise e 11 ferite in una sparatoria avvenuta a East Allegheny, quartiere nel nord di Pittsburgh, in Pennsylvania. In un tweet l’ufficio della pubblica sicurezza ha confermato le due vittime e i feriti, affermando che “le indagini sono in corso”. Gli undici feriti, tre i condizioni critiche, sono ricoverati negli ospedali della zona.

La sparatoria è scoppiata durante un party a cui partecipavano circa 200 ragazzi, tra i quali molti minorenni, in una casa che era stata affittata per la festa. Secondo quanto ha reso noto la polizia, le vittime sono due giovani rimasti uccisi dai circa 50 colpi che sono stati esplosi.

Altri partecipanti alla festa, si sono feriti saltando dalle finestre della casa per fuggire. Gli agenti accorsi sul luogo della sparatoria hanno detto di aver visto moltissimi giovani fuggire. “Fino a 50 colpi sono stati sparati nella casa, spingendo molti dei partecipanti alla festa a saltare dalle finestre, molti altri colpi sono stati sparati all’esterno”, ha detto la polizia.