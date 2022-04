Ucraina, Zelensky: “Non ci davano più di una settimana, siamo solo al primo round”

(Adnkronos) – “Molti esperti prevedevano che l’Ucraina non avrebbe resistito più di una settimana se la Russia ci avesse invasi. Ma noi siamo riusciti a fermarli e allontanarli. La guerra non è ancora finita. E’ stato solo il primo round”. Lo afferma, in un video pubblicato sul suo canale Telegram, il premier dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“Putin e il suo esercito stanno cambiando strategia – dice Zelensky – Stanno aumentando le loro forze per colpire ancora più forte su Kharkiv e su tutto il Donbass, Mariupol inclusa”.

“La Russia non intende fermarsi all’Ucraina – ribadisce il presidente ucraino – e dice apertamente che il prossimo passo logico è l’Europa. Perciò o l’Occidente ci aiuta a fermare la Russia adesso o Putin continuerà ad allargare il proprio impero russo uccidendo donne e bambini. L’ha già fatto a Mariupol, Kharkiv, Bucha”.