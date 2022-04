Ucraina-Russia, von der Leyen e Borrell diretti a Kiev

(Adnkronos) – Sono attesi oggi a Kiev, in Ucraina, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e l’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell. I due, che nelle prossime ore incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sono partiti in treno dalla cittadina polacca di Przemysl, distante appena 13 chilometri dal confine con l’Ucraina. Lo spazio aereo ucraino è infatti chiuso dall’inizio della guerra.

Si sono già recati a Kiev per esprimere la loro solidarietà alle autorità ucraine i primi ministri di Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca oltre alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.