Ucraina-Russia, Turchia: “Negoziamo per incontro Putin-Zelensky”

(Adnkronos) – La Turchia si sta adoperando per organizzare un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. “Stiamo negoziando con le parti e ci stiamo adoperando per organizzare un incontro”, ha detto in un’intervista a NTV, sottolineando che l’incontro “dipende dal fatto che Putin dica di sì”.

“Quello che è successo a Bucha ha influito negativamente sui negoziati”, ha aggiunto il ministro turco affermando però la convinzione che “nonostante tutte le difficoltà, c’è la possibilità di un cessate il fuoco”. “Come Turchia ci stiamo adoperando per una soluzione”, ha aggiunto.

“Le immagini disumane di regioni come Bucha e Irpin, che condanniamo anche noi, hanno cambiato l’atmosfera – ha continuato il capo della diplomazia turca -. Ha creato un’atmosfera negativa da parte ucraina. Ci sono state diverse dichiarazioni della Federazione Russa al riguardo, ma alla fine ciò ha influito negativamente il processo negoziale”.