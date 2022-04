Ucraina, “Russia sta inviando rinforzi nel Donbass”

(Adnkronos) – La Russia sta cercando di inviare rifornimenti e rinforzi nel Donbass. E’ quanto afferma un alto funzionario del Pentagono, citando come prova il lungo convoglio di mezzi che si stanno dirigendo da nord verso Izyum. Le fonti del Pentagono non ritengono che questo indichi l’inizio di una “nuova offensiva” in Donbass, ma piuttosto che Mosca sta “lavorando per rafforzare le proprie capacità militari”.

Un’analisi condivisa da un altro ufficiale occidentale che, secondo quanto riporta il Guardian, la Russia intende “raddoppiare se non triplicare” il numero di truppe presenti in Donbass, e sarà necessaria “una considerevole quantità di tempo” perché possa raggiungere questi livelli. Anche se, aggiunge, “i russi in questa invasione non si sono mostrati molto efficaci nello sfruttare la superiorità numerica”.