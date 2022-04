Ucraina-Russia, Sean Penn: “Un miliardario potrebbe mettere fine a guerra”

(Adnkronos) – “Un miliardario potrebbe mettere fine a questa guerra”. Lo ha scritto su Twitter l’attore americano Sean Penn, spiegando che “due squadroni di F-15 o F-16 (ovvero 12 velivoli con una tecnologia migliore dei Mig russi o dei Su) rapidamente addestrabili (in tre settimane) per i piloti ucraini costerebbero agli acquirenti del settore privato circa 300 milioni di dollari. Cinquecento in tutto, aggiungendo 200 milioni di dollari in difesa missilistica”.