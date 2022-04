Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 28 aprile

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, nelle ultime notizie e news di oggi, giovedì 28 aprile. il segretario generale della Nazioni Unite Antonio Guterres sarà ricevuto a Kiev dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Ecco le notizie dell’ultima ora di oggi:

ORE 8.42 – Il presidente russo Vladimir Putin è un ”nazionalista etnico”, che ”ha sempre avuto l’ambizione di invadere” il Paese vicino. Lo ha detto il Segretario alla Difesa britannico Ben Wallace in una intervista a Sky News, durante la quale ha affermato di ritenere che Putin stia cercando “quasi disperatamente” di “allargare” il conflitto con minacce o potenziali attacchi sotto falsa bandiera nella regione separatista moldava della Transnistria. Se dietro quegli attacchi ci fosse la Russia sarebbe ”un errore strategico”, ha detto Wallace, secondo il quale l’Occidente dovrebbe aiutare l’Ucraina a respingere le forze russe e a tornare in Crimea.

ORE 8.35 – ”La guerra in Ucraina terminerà quando la Federazione russa deciderà di porvi fine e quando ci sarà la possibilità seria di un accordo politico” e ”non con gli incontri” diplomatici. Lo ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres nel corso di una intervista alla Cnn nel giorno in cui a Kiev incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ”Possiamo tenere tutti gli incontri che vogliamo, ma questi non metteranno fine alla guerra”, ha aggiunto Guterres, che martedì ha incontrato a Mosca il presidente russo Vladimir Putin.

ORE 8.34 – Nella regione di Luhansk quattro persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite. 10 case sono state distrutte a Popasna. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale Serhiy Haidai, che riferisce che le truppe russe hanno colpito 29 volte e che sono stati utilizzati aviazione, sistemi di tiro al volo, artiglieria e armi da mortaio.

ORE 8.09 – Sono più di 8.500 i presunti crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina e 217 i bambini uccisi da quando è iniziata l’aggressione militare russa. Lo ha affermato l’ufficio del procuratore ucraino spiegando che 8.653 presunti crimini sono sotto inchiesta.

ORE 8.03 – “Nessuno in Europa può sperare di mantenere una normale cooperazione economica con la Russia” perché quello messo in atto da Mosca è un ”ricatto energetico” che deriva dall’uso di ”gas e commercio come armi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso alla nazione.

ORE 7.47 – ”La flotta russa nel Mar Nero è ancora in grado di colpire obiettivi ucraini e costieri” nonostante le ”perdite imbarazzanti della nave da sbarco Saratov e dell’incrociatore Moskva”. E’ quanto sostiene l’intelligence britannica nel suo rapporto odierno spiegando che ”circa una ventina di navi della Marina russa si trovano nel Mar Nero, compresi i sottomarini”.

Il ministero della Difesa britannico ricorda che ”lo stretto del Bosforo rimane chiuso a tutte le navi da guerra che non siano turche, impedendo alla Russia di sostituire l’incrociatore Moskva che ha perso nel Mar Nero”.

ORE 7.38 – Dal primo maggio la città di Kherson nel sud dell’Ucraina, che i russi rivendicano di aver conquistato, adotterà l’uso del rublo. Lo ha annunciato Kirill Stremousov, vicepresidente dell’amministrazione militare-civile della regione, all’agenzia di stampa russa Ria Novosti. La città adotterà un periodo di transizione che durerà quattro mesi, durante i quali saranno in circolazione sia il rublo russo e sia la grivna ucraina. Al termine di questo periodo la città userà solo il rublo.

ORE 7.35 – La guerra in Ucraina è già costata 600 miliardi di dollari. E’ quanto ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro con le autorità locali e regionali per discutere della ricostruzione post bellica. ”Le stime preliminari delle perdite dell’Ucraina in questa guerra raggiungono oggi i 600 miliardi di dollari. Più di 32 milioni di metri quadrati di superficie abitabile, più di 1.500 strutture educative e più di 350 strutture mediche sono state distrutte o danneggiate”, ha spiegato Zelensky. Inoltre ”centinaia di imprese sono state distrutte. Circa 2.500 chilometri di strade e quasi 300 ponti sono stati rovinati o danneggiati. E non sono solo statistiche” ha proseguito citando Mariupol, Volnovakha, Okhtyrka, Chernihiv, Borodianka e tutte le altre città, paesi e villaggi devastati dal conflitto.

ORE 7.25 – ”L’Ucraina sarà denazificata e ogni crimine verrà punito”. Parola del consigliere del rappresentante permanente della Russia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Sergey Leonidchenko, che in una nota denuncia la presenza di ”centri di detenzione vicino a Mariupol” citando ”testimoni oculari”.

ORE 7.10 – Nella città di Belgorod, in Russia, questa mattina sono entrati in azione i sistemi di difesa antiaerei. Lo riferisce l’agenzia di stampa Tass segnalando esplosioni. La regione di Belgorod confina con quelle ucraine di Luhansk, Sumy e Kharkiv.

ORE 7.05 – Il Segretario generale della Nazioni Unite Antonio Guterres sarà ricevuto oggi a Kiev dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Un incontro, che per motivi di sicurezza si terrà in un luogo non precisato, che segue quello ”molto utile” che Guterres ha avuto a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin, al quale ha ribadito l’impegno dell’Onu per garantire corridoi umanitari sicuri per evacuare la popolazione delle città assediate. ”In linea di principio” Putin avrebbe accolto la proposta di Guterres per evacuare le centinaia di civili asserragliati nell’acciaieria Azovstal a Mariupol.