Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 22 aprile

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, nelle ultime notizie e news di oggi le nuove accuse del presidente Usa Joe Biden a Vladimir Putin. Mentre il presidente ucraino Zelensky afferma che la Russia ha rifiutato la proposta per un cessate il fuoco durante la Pasqua ortodossa.

ORE 9.14 – “Se mi sono tanto battuto per vie diplomatiche, è perché nel contesto attuale, ogni giorno in cui la Russia decide di passare al livello superiore sul piano militare, diplomatico o tattico, riduce le sue possibilità di un ritorno alla normalità, e riduce la nostra capacità di costruire una pace durevole. Tenuto conto dei crimini di guerra adesso accertati, delle scelte fatte dalla Russia, del modo di condurre la guerra nel Donbass e a Mariupol, tenuto conto delle provocazioni sul nucleare a partire da fine febbraio e dei test fatti mercoledì, c’è chiaramente una volontà di escalation da parte della Russia”. A dichiararlo è Emmanuel Macron, in un’intervista al Corriere della Sera, a Ouest France e al gruppo tedesco Funke.

ORE 9.06 – Oggi non saranno aperti corridoi umanitari per i civili perché le strade sono troppo pericolose. Lo ha annunciato la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, secondo quanto riporta su Twitter Kyiv Independent. L’annuncio arriva dopo che, con un messaggio trasmesso stanotte, il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto che la Russia non ha accettato la tregua per la Pasqua ortodossa, che cade domenica. L’Onu aveva anche proposto una pausa umanitaria di quattro giorni durante la settimana santa.

ORE 8.57 – Oggi non saranno aperti corridoi umanitari “a causa del pericolo sulle rotte”. Lo ha affermato il vice primo ministro e ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina Iryna Vereshchuk.

“A causa del pericolo sulle rotte – ha scritto su Facebook – oggi, 22 aprile, non ci saranno corridoi umanitari. Mi rivolgo a tutti coloro che aspettano l’evacuazione: abbiate pazienza, per favore aspettate!”.

ORE 8.46 – Esecuzioni sommarie, torture, deportazioni forzate. Sono questi i “crimini di guerra e potenziali crimini contro l’umanità” di cui Human Right Watch ha raccolto le prove durante la missione condotta da un gruppo di suoi ricercatori all’inizio del mese a Bucha, la cittadina ucraina occupata dai russi a marzo.

ORE 8.34 – “Per il momento quello che sappiamo è che il primo tentativo della Russia è fallito. Volevano prendere Kiev rapidamente, attaccando l’Ucraina dal mare al confine bielorusso. Hanno fallito”. E’ quanto ha detto in un’intervista a “La Repubblica” Josep Borrell, Alto rappresentante per gli affari esteri della Ue, sottolineando che ” “vogliamo la vittoria dell’Ucraina”.

ORE 8.27 – “Per il momento quello che sappiamo è che il primo tentativo della Russia è fallito. Volevano prendere Kiev rapidamente, attaccando l’Ucraina dal mare al confine bielorusso. Hanno fallito”. E’ quanto ha detto in un’intervista a “La Repubblica” Josep Borrell, Alto rappresentante per gli affari esteri della Ue, sottolineando che ” “vogliamo la vittoria dell’Ucraina”

ORE 8.24 – Il numero dei bambini feriti nella guerra della Russia contro l’Ucraina è salito a 386, ha affermato l’ufficio del Procuratore generale ucraino il 22 aprile. Mentre i dati ufficiali sui bambini morti, 208, non sono cambiati rispetto a ieri.

La Procura sottolinea che queste cifre non sono definitive e precisa che il maggior numero di vittime si registra nella regione di Donetsk, Kiev e Kharkiv. 1.141 istituzioni educative sono state danneggiate dai bombardamenti, 99 delle quali sono state completamente distrutte.

ORE 8.13 – Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ospiterà un incontro con gli alleati per discutere del conflitto in Ucraina nella base militare Usa di Ramstein in Germania. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, John Kirby. “L’obiettivo è mettere insieme le parti interessate di tutto il mondo per una serie di incontri sulle ultime necessità militari dell’Ucraina – ha spiegato il portavoce – per assicurare che la sicurezza e la sovranità dell’Ucraina sia rispettata e sviluppata nel lungo periodo”.

ORE 7.45 – La Russia vuole “falsificare” i risultati di un referendum per l’indipendenza nelle regioni meridionali occupate di Kherson e Zaporizhzhia. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in un messaggio video postato nella notte, in cui ha esortato “i residenti delle regioni meridionali a stare molto attenti alle informazioni che forniscono agli invasori. Se vi chiedono di compilare questionari o lasciare i dati del vostro passaporto, sappiate che questo non vi aiuta”.

ORE 7.19 – “Vladimir Putin non ha solo invaso l’Ucraina, ma ha fatto molto di più, è un macellaio, è veramente un macellaio”. Così Joe Biden, in un discorso la notte scorsa in Oregon, è tornato ad accusare di brutalità il presidente russo. “Sono stato in Ucraina molte volte – ha aggiunto – non voglio essere moralista, ma è vero quello che sta facendo è un peccato”.