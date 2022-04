Ucraina-Russia, Mosca: “Nato creata per aggressione”

(Adnkronos) –

L’Alleanza Atlantica un’organizzazione nata per l’aggressione, non ha natura difensiva. E’ la posizione della Russia espressa dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov intervistato dalla tv Belarus 24: “Dicono che la Nato è un’organizzazione difensiva. Ma un fucile d’assalto Kalashnikov è comunque un fucile d’assalto. Così è la Nato. Sono stati progettati e creati per essere un’organizzazione aggressiva”.

Per Mosca si potrà riavviare un dialogo con gli europei quando si “riprenderanno dalla sbornia del bourbon americano” aveva detto in un’intervista a un programma, ripresa dalla Tass. “Quando gli europei diventeranno un po’ sobri dal bourbon americano – ha detto il portavoce del Cremlino – quando penseranno che dovremmo occuparci noi stessi del destino del nostro continente, dell’Europa, persino dell’Eurasia, allora verrà il momento di rivalutare le nostre relazioni ed entrare in uno stato di dialogo”. “Questa non è una prospettiva a breve termine”, ha concluso Peskov.