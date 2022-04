Ucraina-Russia, Erdogan a Putin: “Incontri Zelensky in Turchia”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito nel corso della telefonata con il presidente russo Vladimir Putin l’offerta di ospitare un incontro tra lo stesso leader russo e il suo omologo ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky.

“Spero che dopo la telefonata di oggi”, ha detto Erdogan dopo la preghiera del venerdì, venga stabilita una data dell’incontro. A proposito della telefonata in programma nelle prossime ore con Putin, il leader turco ha affermato che lo inviterà a “fare dei passi” insieme a Zelensky per risolvere le questioni del Donbass e della Crimea.

Quindi Erdogan ha ribadito la disponibilità a ospitare l’incontro tra i due a Istanbul, sottolineando che “Zelensky ha un approccio positivo in merito e Putin lo aveva in passato”. Il presidente turco ha quindi auspicato che in un eventuale vertice sul Bosforo “il processo negativo possa essere convertito in uno positivo e che i due leader prendano delle decisioni”.