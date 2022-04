Ucraina, milizie filorusse: “A Mariupol nessun uso armi chimiche”

(Adnkronos) – Le forze separatiste filorusse a Donetsk hanno negato l’uso di armi chimiche a Mariupol, in Ucraina, come denunciato dal battaglione Azov. Lo riferisce l’agenzia di stampa Interfax. Il comandante separatista Eduard Basurin ha detto all’agenzia di stampa che non è stato utilizzato alcun agente chimico: “Le accuse sono false”.

“Le forze di occupazione russe hanno usato una sostanza velenosa di origine sconosciuta contro militari e civili ucraini nella città di Mariupol”, avevano denunciato ieri sera i nazionalisti ucraini su Telegram. Secondo Azov, la sostanza tossica sconosciuta, lanciata da un drone, ha provocato nelle vittime “insufficienza respiratoria”. Il leader del battaglione Azov, Andriy Biletsky, riporta Kviv Independent, aveva affermato che tre persone mostravano chiari segni di avvelenamento chimico, ma ha aggiunto che non ci sarebbero “conseguenze disastrose” per la loro salute.