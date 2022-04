Ucraina, Di Maio: “Putin non sta dimostrando di volere la pace”

(Adnkronos) – “Per volere la pace bisogna essere in due: Putin non sta dimostrando di volere la pace, in questo momento sta dimostrando di voler semplicemente continuare una guerra”. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi di Maio, a Maddaloni per un saluto agli operatori della Croce Rossa e l’inaugurazione del Punto di ascolto per la comunità straniera. “Ed è per questo – ha aggiunto – che abbiamo dato tutto il supporto che serviva e serve al popolo ucraino per difendersi. E il popolo ucraino difendendosi sta difendendo anche l’Ue, i confini dell’Ue e della Nato”.