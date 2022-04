Ucraina, danzatrice Curcenko: “In tournée per aiutare le nostre famiglie”

(Adnkronos) – “Continuo a fuggire dalla guerra. Prima dalla città di Donezk, ora da Kiev e non so quando potrò ritornare in Ucraina. Mi sto preparando con la compagnia di cui faccio parte, l’Ukrainian Classical Ballet, a debuttare al Teatro Comunale di Ferrara il 5 aprile. Una tournée italiana che toccherà altre città. Siamo in scena per aiutare i nostri colleghi, le nostre famiglie convinta che noi ritorneremo nel nostro Paese da vincitori”.

E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos la danzatrice ucraina Ekaterina Curcenko stella dell’Ukrainian Classical Ballet, che si esibirà il 5 e il 9 aprile con due titoli del grande repertorio romantico, ‘Giselle’ e ‘Il lago dei cigni’.