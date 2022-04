Ucraina, da Usa domani nuovo pacchetto di sanzioni contro Russia

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti annunceranno domani l’introduzione di nuove sanzioni contro la Russia, in coordinamento con gli altri Paesi del G7 e con l’Unione europea, ha anticipato una fonte dell’Amministrazione Biden citata da Cnn. Le nuove misure “imporranno costi significativi alla Russia e isoleranno ulteriormente il Paese a livello economico, finanziario e tecnologico. Queste misure degraderanno strumenti cruciali del potere statale russo, imporranno conseguenze acute e immediate all’economia e richiameranno alle loro responsabilità la cleptocrazia russa che finanzia e sostiene Vladimir Putin”, ha spiegato la fonte. “Avevamo già concluso che la Russia aveva commesso crimini di guerra in Ucraina e le informazioni su Bucha sembrano mostrare ulteriori prove di crimini di guerra”.