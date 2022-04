Ucraina, Borrell: “Sosteniamo Kiev senza diventare belligeranti”

(Adnkronos) – Nel conflitto in corso in Ucraina “siamo sempre più coinvolti, certamente. Se vuoi aiutare qualcuno che combatte e sta resistendo, devi impegnarti nella guerra, ma senza diventare un belligerante. Sosterremo l’Ucraina il più possibile, senza diventare belligeranti”. Lo ha precisato l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, intervistato dal canale in lingua inglese di France 24.