Ucraina, appello S. Sede con Guterres e Shevchuk: “Tregua pasquale per arrivare alla pace”

(Adnkronos) – “La Santa Sede e il Santo Padre si uniscono all’appello che Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, d’accordo con Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, ha lanciato il 19 aprile scorso, per una tregua in occasione della celebrazione della Pasqua secondo il calendario giuliano, il 24 aprile prossimo”. Lo fa sapere il Vaticano ricordando che ”nella scorsa domenica delle Palme Papa Francesco aveva già chiesto una tregua pasquale, per arrivare alla pace”.

“Nella consapevolezza che nulla è impossibile a Dio – si legge nella nota – invocano il Signore perché la popolazione intrappolata in zone di guerra sia evacuata e sia presto ristabilita la pace, e chiedono a chi ha la responsabilità delle Nazioni di ascoltare il grido di pace della gente”.