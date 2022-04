Twitter, per acquisizione Elon Musk vende 4,4 milioni di azioni Tesla

(Adnkronos) – Elon Musk ha venduto circa 4,4 milioni di azioni Tesla per circa 4 miliardi di dollari. E’ quanto emerge dai documenti inviati alla Sec, la Consob statunitense. L’operazione è stata realizzata per finanziare l’acquisizione di Twitter. “Non sono previste ulteriori cessioni”, sottolinea Musk in un tweet. Musk detiene ancora circa 168 milioni di azioni Tesla, da lui fondata.