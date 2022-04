Twitter, Elon Musk presenta offerta per rilevare il social

(Adnkronos) – Il Ceo di Tesla, Elon Musk presenta un’offerta per rilevare il social network Twitter. L’offerta è di 54,20 dollari per azione. Musk finora deteneva da alcuni giorni una quota del 9% di Twitter.

Solo ieri era stata annunciata una azione legale collettiva contro Musk per l’acquisto della quota di oltre il 9% della piattaforma. Un’operazione che lo ha reso il maggiore azionista della società ma ha anche inevitabilmente provocato un balzo di oltre il 27% delle prezzo delle azioni di Twitter. Tuttavia, lamentava un gruppo di investitori, Musk ha comunicato tardivamente il suo acquisto e questo gli ha permesso di risparmiare circa 143 milioni di dollari. I documenti legali depositati a New York affermano che Musk doveva avvisare la Securities and Exchange Commission entro 10 giorni, ovvero il 24 marzo, dal superamento della quota del 5% in Twitter.