Trasferimenti di denaro internazionali a portata di click con la app DNBCnet

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Inviare denaro all’estero è sempre stato un compito difficile e costoso, frustrante per gli utenti. Inoltre, con i cambiamenti post-pandemia, le persone oggi hanno bisogno di una nuova soluzione di trasferimento di denaro digitale, più rapida ed economica, eseguibile facilmente da telefono cellulare. Questa necessità genera una domanda di app per pagamenti.





Ma quali sono le migliori app per pagamenti internazionali? Dipende. Le app di pagamento migliori sono quelle che funzionano meglio per la tua azienda.

La app DNBCnet – Alimentata dall’importante azienda di digital banking DNBC

L’azienda di digital banking DNBC è stata fondata da Le Hung Anh nel 2017, noto professionalmente come Jimmy Lee, con sede a Singapore.

Con la mission di sostenere le aziende e le persone nelle transazioni finanziarie in tutto il mondo, DNBC ha sviluppato la app DNBCnet per rendere il processo delle operazioni bancarie più facile ed economico, adattando cambiamenti più innovativi direttamente sull’app.

“DNBCnet è uno strumento completo per qualsiasi utente che voglia condurre transazioni internazionali, gestire e controllare il flusso di cassa della propria azienda”, ha detto Jimmy Lee, Fondatore e CEO di DNBC.

L’app DNBCnet offre vantaggi eccezionali

Il prodotto migliore per trasferimenti internazionali di denaro per aziende

Quando si parla di pagamenti internazionali, le aziende vogliono solo fare transazioni rapide mantenendo i costi al minimo.

Può essere difficile trovare un fornitore che offre trasferimenti rapidi e tariffe economiche. Ma per mantenere le cose semplici in azienda non occorre cercare lontano, perché i DNBC business accounts faranno al caso tuo.

“Se i pagamenti vengono strutturati con precisione, il digital banking può creare un flusso di cassa più prevedibile per tutta la durata dell’azienda”, ha detto il CEO Jimmy Lee.

I modi più rapidi di inviare denaro all’estero

Quando si invia denaro in tutto il mondo, un fattore importante a parte le commissioni è la rapidità. Se i trasferimenti sono veloci, l’azienda cresce più rapidamente, ma se non lo sono, tutte le operazioni vengono rallentate in maniera significativa.

Con la app DNBCnet, i destinatari ricevono il pagamento istantaneamente se trasferiti nella rete DNBC. E bastano solo 1-2 giorni lavorativi per inviare pagamenti a destinatari esterni al sistema.

Facilità d’uso

DNBCnet funziona come un’app mobile, il processo di registrazione è veloce e comporta pochi semplici step. L’app dispone di un’interfaccia visiva continua che consente agli utenti di gestire i pagamenti in pochi istanti.

Inoltre, è possibile tenere traccia dei trasferimenti e ottenere regolari aggiornamenti, in modo da essere sempre informati sul saldo disponibile.

La massima sicurezza nel mobile banking

La sicurezza è un must per qualsiasi app finanziaria. DNBC ha elevato lo standard adottando l’ultima tecnologia, come l’autenticazione a due fattori, la criptazione dei dati per ogni transazione.

Questo aiuterà a proteggere al massimo le informazioni e le transazioni sul conto, impedendo potenziali frodi per i clienti e l’azienda.

Un vantaggio in più

Oltre alla funzione essenziale, DNBCnet aggiunge inoltre diverse opzioni che la rendono ancora più vantaggiosa. Gli utenti ora possono verificare informazioni sui tassi di cambio in tempo reale, visualizzare statistiche finanziarie con grafici, effettuare la ricarica del cellulare e molto di più.

Aggiorna la tua politica dei pagamenti con l’app DNBCnet

Uno dei vantaggi principali delle app di digital banking è che consentono agli utenti di gestire i pagamenti ovunque e in qualsiasi momento. In questo modo, i titolari d’impresa possono concentrarsi sulla fornitura di servizi senza perdere tempo con il processo di pagamento.

La app DNBCnet offre ai propri utenti una straordinaria comodità e trasparenza. Dallo smartphone, è possibile individuare la versione IOS per il mobile banking sull’App Store oppure l’app di mobile banking per Android nel Google Store, o semplicemente cercare DNBCnet.

