Toyota GR Supra: tutte le novità in arrivo per la coupé

La Toyota GR Supra, coupé ad alte prestazioni della Casa di Nagoya, è attualmente disponibile in due declinazioni. Infatti, sono previste la configurazione SZ-R con il motore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri da 258 CV di potenza e la versione RZ con il propulsore di pari alimentazione 3.0 Turbo a sei cilindri in linea da 340 CV di potenza.

Prossimamente, la gamma della Toyota GR Supra dovrebbe essere ampliata con la declinazione SZ, mossa dall’unità a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri da 197 CV di potenza. Inoltre, potrebbe debuttare la configurazione RZ-R con il propulsore a benzina 3.0 Turbo a sei cilindri in linea da 374 CV di potenza, abbinato anche al cambio meccanico a sei marce.

Tuttavia, la principale novità della coupé Toyota GR Supra sarà la versione sportiva GRMN. Attesa nel corso del prossimo anno, adotterà quasi certamente il motore a benzina 3.0 Turbo a sei cilindri in linea da ben 540 CV di potenza, condiviso con le future BMW M3 CS ed M4 CSL. Sarà dotata degli elementi della carrozzeria in fibra di carbonio che ridurranno la massa della vettura, mentre non è escluso l’abbinamento con la trazione integrale GR-Four.