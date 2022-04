TLC Telecomunicazioni per il secondo anno consecutivo tra le prime 100 aziende per innovazione e sviluppo

(Adnkronos) – Milano, 26 Aprile 2022. TLC Telecomunicazioni vince il Milano Marketing Festival TOP 100 Award 2022 per essere un punto di riferimento nazionale nel portare la fibra ottica dove non c’è sia a livello aziendale che domestico, offrendo ai propri clienti un servizio tecnologicamente all’avanguardia, con standard qualitativi eccellenti, e con riduzione dei costi.

Il Milano Marketing Festival TOP 100 Award 2022 è stato assegnato a TLC Telecomunicazioni dal gruppo Class editori (editori tra gli altri dei quotidiani Milano Finanza ed Italia oggi e del canale televisivo CLASS CNBC).

Interverranno alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Milano il 02 maggio 2022 e ritireranno il premio ‘Top Products 2022’ il CEO del gruppo TLC Telecomunicazioni Giuseppe Del Prete ed il direttore commerciale Marco Bove.

Il CEO Giuseppe Del Prete dichiara: “Il nostro principio ispiratore è: Non esistono situazioni impossibili, ma solo soluzioni straordinarie. Nei prossimi anni assisteremo ad una crescita delle nuove reti in fibra ottica FTTH in tutta Italia che farà da volano alla nostra economia. E’ compito nostro spiegare alle aziende come una connessione FTTH in fibra ottica può cambiargli la vita rendendole più competitive ed aggressive sul mercato”.

Il direttore commerciale Marco Bove aggiunge: “L’assegnazione alla nostra azienda, anche per quest’anno, del premio TOP 100 del gruppo Class editori, non fa altro che confermare la nostra strategia di mercato: personalizzare il servizio cliente per cliente, spingendo sempre più sul portare internet in fibra ottica dedicata a progetto ovunque, sui sistemi di backup e sui trasporti L2 per collegare più sedi anche molto distanti tra loro in sicurezza senza uscita su internet.”

TLC Telecomunicazioni è una compagnia telefonica nazionale che nasce nel 2005 dall’intuizione del fondatore ed attuale CEO Giuseppe Del Prete che punta tutto sulla personalizzazione dei servizi cliente per cliente e sull’assistenza. Da realtà locale, negli anni è diventata un competitor sempre più importante dei player nazionali fino a specializzarsi in servizi per il top business diventandone uno dei leader italiani. Costruendo letteralmente rete ottica cliente per cliente, scavando fisicamente la strada, è in grado di portare internet in fibra ottica dedicata a progetto praticamente ovunque. Completano l’offerta servizi evoluti di backup con o senza ip continuity, centralini cloud monosede o multisede con focus particolare sullo smart working e sul lavoro in mobilità in generale.

