Termina lo stato di emergenza: le regole anti-Covid a partire dal 1 aprile

Il giorno 1 aprile 2022 è scaduto lo stato di emergenza, un passo importante verso il ritorno alla normalità grazie al quale si potrà senz’altro godere di maggiore libertà.

Attenzione, però, perché non si sta parlando di una totale deregolamentazione: le regole anti-covid dovranno continuare ad essere rispettate e, ai di là di quanto previsto dalla legge, la minaccia di questa malattia continua purtroppo ad essere incombente, dunque non si dovrà di certo dire addio alle buone abitudini e l’utilizzo degli ormai comuni dispositivi antibatterici.

Ma quali sono, dunque, le novità principali? Andiamo subito a scoprirle.

Nessuna quarantena se si è avuto un contatto stretto

Se si è avuto un contatto stretto con una persona positiva non deve più essere rispettata alcuna quarantena, bensì è sufficiente indossare una mascherina FFP2 con regolare autorizzazione CE nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti laddove vi sia rischio di assembramento.

Tale regola, che fino in precedenza riguardava solo i cittadini con 3 dosi di vaccino, dal 1 aprile si applica a chiunque, anche a chi non si è sottoposto ad alcuna somministrazione.

Attività di ristorazione

Presso ristoranti e bar, se ci si accomoda per consumare ad un tavolino esterno non è più necessario il Green Pass, il quale continua invece ad essere richiesto per consumare all’interno dei locali, dove va anche essere indossata la mascherina fino a che non si sarà seduti.

Strutture ricettive

Si può essere clienti di strutture ricettive di qualsiasi tipologia senza dover esibire il Green Pass, certificato che non è richiesto neppure se si usufruisce da clienti dei servizi di ristorazione della struttura stessa; se si pranza o si cena nella medesima struttura da clienti non pernottanti, invece, il Green Pass va esibito nelle stesse modalità descritte per i ristoranti.

Negli spazi comuni è necessario indossare la mascherina, non necessariamente di tipo FFP2: va bene anche una semplice mascherina chirurgica.

Mezzi di trasporto

L’accesso a mezzi di trasporto pubblico come bus, tram e metro è libero, quindi non è necessario esibire alcun Green Pass, è stato confermato però l’obbligo di utilizzare una mascherina FFP2.

Negozi

Nei negozi si dice definitivamente addio al Green Pass: ci si può accedere liberamente, dunque, utilizzando però una mascherina, anche chirurgica.

Uffici Pubblici

Negli uffici aperti al pubblico, come possono essere poste, banche ed altro ancora, il Green Pass non è più richiesto, ma permane l’obbligo di indossare la mascherina.

In questo caso, la mascherina chirurgica non va bene, occorre necessariamente una mascherina FFP2.

Cinema e teatri e discoteche

I cinema, teatri e discoteche sono gli esercizi per cui non si segnalano novità rilevanti: nei medesimi, infatti, continuerà ad essere necessario esibire il Super Green Pass, ovvero non il Green Pass ottenibile con un semplice tampone, ma quello che segue il completo ciclo vaccinale o la guarigione dalla malattia.

È confermata anche la necessità di utilizzare delle mascherine di tipo FFP2, e nelle discoteche sarà possibile toglierle mentre si balla.

Stadi e palazzetti

Per quanto riguarda la partecipazione ad eventi sportivi presso stadi e palazzetti, è utile fare una distinzione tra spazi indoor e outdoor.

Sebbene la capienza di tali strutture è tornata ad essere del 100%, va esibito il Green Pass per accedere a stadi e altre strutture all’aperto (anche il Green Pass ottenuto tramite tampone va bene) ed il Super Green Pass se si tratta di una struttura al chiuso.

In tutti i casi, se ci si accomoda sugli spalti, deve essere utilizzata una mascherina di tipo FFP2.

Palestre e piscine

Chi si allena in palestre o piscine, quindi in strutture al chiuso, dovrà continuare ad esibire un Super Green Pass, quantomeno fino al prossimo 30 aprile.