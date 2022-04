Tapis roulant: come scegliere il modello in base al tipo di allenamento

Il tapis roulant è uno degli attrezzi da palestra più utilizzati in assoluto. Chi non ama allenarsi in luoghi molto affollati preferisce costruirsi una palestra personale in casa propria e il tapis roulant è indicato per diversi tipi di persone, da quelle più sportive a quelle che vogliono ricominciare a muoversi dopo tanto tempo. Questo attrezzo infatti mette a disposizione tantissime velocità, alcune adatte anche agli anziani per simulare una passeggiata. Esistono diversi tipi di tapis roulant e non è sempre facile scegliere quello adatto alle proprie esigenze.

Prima di tutto bisogna sapere che si dividono in due grandi categorie: tapis roulant magnetico e tapis roulant elettrico. Il primo modello è privo di motore, il nastro si muove grazie alla spinta delle gambe, è molto efficace ma può essere faticoso, soprattutto se si è agli inizi, però si trova sempre a prezzi economici. Il secondo modello invece ha un motore interno che fa muovere in modo automatico il nastro. Costa di più perché si tratta di un attrezzo con una tecnologia più innovativa.

Com’è fatto un tapis roulant

Il tapis roulant è uno strumento che serve per camminare o correre nel posto, utile per allenarsi al chiuso con tranquillità. Utilizzarlo è molto semplice: bisogna muoversi su un rullo mobile, aumentando o diminuendo la velocità in base al nostro livello fisico. Questo attrezzo è adatto a chi vuole dimagrire e tenersi in forma, senza dover andare a correre per strada o al parco. Sebbene molti sappiano cos’è un tapis roulant, non tutti conoscono le cinque parti che lo compongono, che possono essere determinanti nella scelta del modello giusto:

Il motore : può esserci o meno in base al tipo di modello ed essere più o meno potente. Alle volte i motori possono essere anche più di uno: il primo fa funzionare il nastro mentre il secondo fa in modo che il tappeto rimanga inclinato.

: può esserci o meno in base al tipo di modello ed essere più o meno potente. Alle volte i motori possono essere anche più di uno: il primo fa funzionare il nastro mentre il secondo fa in modo che il tappeto rimanga inclinato. L’ammortizzatore : una parte fondamentale per ogni tapis roulant perché fa in modo che non si rompa con l’impatto delle gambe che vanno a premere contro la struttura. Ci può essere più di un unico ammortizzatore per attrezzo.

: una parte fondamentale per ogni tapis roulant perché fa in modo che non si rompa con l’impatto delle gambe che vanno a premere contro la struttura. Ci può essere più di un unico ammortizzatore per attrezzo. Il nastro : tutti i tapis roulant lo hanno altrimenti non potrebbe funzionare, il nastro è quella superficie che si muove mentre ci si cammina sopra, può essere automatico oppure muoversi solo se le gambe sono in azione.

: tutti i tapis roulant lo hanno altrimenti non potrebbe funzionare, il nastro è quella superficie che si muove mentre ci si cammina sopra, può essere automatico oppure muoversi solo se le gambe sono in azione. La tavola : questa parte invece diminuisce l’impatto dato dalla corsa/camminata sull’intera struttura e si può trovare di diversi tipi di materiali.

: questa parte invece diminuisce l’impatto dato dalla corsa/camminata sull’intera struttura e si può trovare di diversi tipi di materiali. La console: è quella parte elettronica che permette di vedere le calorie che si bruciano durante l’allenamento, la durata e/o la frequenza cardiaca.

Caratteristiche del tapis roulant

L’attività fisica fa bene per una serie di motivi: ci fa rimanere in forma, diminuisce lo stress, permette di dimagrire, fa stare bene con il corpo e con la mente. Per questo anche chi non ama allenarsi all’aria aperta o in palestra dovrebbe provare a fare degli esercizi a casa, acquistando un attrezzo come il tapis roulant che consente di fare cardio. Ma quali sono le caratteristiche fondamentali che bisogna considerare in un attrezzo come questo?

La lunghezza del nastro che può essere più corta o più lunga, il livello di inclinazione che permette di fare allenamenti molto più impegnativi, le varie funzionalità della console che influenzano molto il prezzo totale, dato che la dashboard può arrivare a contenere tantissime varianti, come ad esempio la distanza o la modalità e percentuale di inclinazione. Inoltre un’altra caratteristica molto importante risiede nella funzionalità pieghevole.

Se non si ha molto spazio in casa potrebbe far comodo piegare il tapis roulant quando non serve e riaprirlo solo nei momenti in cui bisogna allenarsi. In questo modo non sarà ingombrante e si potrà tenere anche nelle case piccole. L’indecisione delle persone sull’acquistare il tapis roulant è dovuta proprio al suo ingombro: non sanno dove metterlo e non hanno molto spazio. Inoltre se l’attrezzo ha anche le rotelle sarà ancora più facile da trasportare!

Il tapis roulant è un attrezzo da palestra davvero funzionale che chiunque può utilizzare, è possibile trovare tanti modelli differenti e acquistare quello che più ci soddisfa, in base alle sue caratteristiche. Ovviamente più la tecnologia sarà nuova più il prezzo tenderà ad alzarsi.