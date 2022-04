Successo seconda edizione Financial Forum, focus su figura Cfo

(Adnkronos) –

Si è concluso con successo il Financial Forum 2022 organizzato da Comunicazione Italiana. Dopo la prima edizione, “digitale” del 2021, l’evento si è evoluto in modalità “phygital” (Ospiti in “presenza” e pubblico “digitale”), presso il Palazzo dell’Informazione di Adnkronos, per coniugare i contenuti a momenti di convivialità e networking. Al centro dell’evento, la figura del Cfo: coinvolta nel business, sempre più strategica e sempre più al centro di un dialogo serrato con altre figure chiave dell’azienda, dal Ceo al Direttore IT, passando per la strategia di sostenibilità di un’impresa. Un focus particolare ha ricevuto il tema della digitalizzazione, a cui l’evento ha dedicato la plenaria di apertura più una sessione che ha messo al centro il tema del rapporto tra ufficio finanza delle aziende e ufficio IT.

A emergere, in particolare, il tema del rapporto tra persone e tecnologie: le prime non potranno mai essere sostituite dalle seconde e, anzi, il digitale, l’automazione e la tecnologia devono avere l’obiettivo di potenziare proprio l’elemento “Human2Human”, come anche la capacità “predittiva” delle imprese di fronte a potenziali turbolenze esterne.

Altri approfondimenti hanno riguardato la gestione della liquidità e i nuovi trend di pagamento a beneficio delle imprese, l’impatto del lavoro “smart” sull’attività dei Cfo, gli strumenti a disposizione delle aziende per gestire il rapporto finanziario con i fornitori e il ruolo del Cfo nello sviluppo digitale delle Pmi e infine il ruolo della finanza d’impresa nel promuovere le iniziative “sostenibili” delle organizzazioni. Un momento di confronto in cui Cfo, Finance Director, Risk Manager, ma anche realtà B2B che si interfacciano con queste figure supportandole con soluzioni innovative. Da quest’ultimo punto di vista, un contributo essenziale – in termini di idee e contenuto – è giunto dagli Official Partner dell’evento: Compendium, Kyriba e Wolters Kluwer Cch Tagetik, che hanno stimolato un interessante dialogo con i Cfo delle aziende. Appuntamento al Financial Forum 2023.