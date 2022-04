Su Motoabbigliamento.it sconti outlet e oltre 15.000 articoli selezionati tra i migliori brand

(Adnkronos) –

Milano, 29 aprile 2022. Motoabbigliamento.it ha sviluppato un’offerta incentrata sulle esigenze degli appassionati delle due ruote, con oltre 15.000 articoli, fornendo un accesso alla proposta in cui la praticità del web (www.motoabbigliamento.it) si unisce l’autorevolezza di una rete di 21 punti vendita. Insieme alle promozioni che garantiscono risparmio, il cliente può contare su spedizioni sempre gratuite nonché cambio e reso a costo zero. Un’esperienza apprezzata da oltre 1 milione di clienti.

Lo store digitale permette di trovare subito quello che serve per completare il proprio outfit di motociclista, fornendo, allo stesso tempo, anche tutti quegli accessori utili per affrontare ogni viaggio e gli spostamenti in città. All’interno dell’offerta figurano, tra gli altri, giacca moto, bauletti, casco motocross, jeans moto, giacca antipioggia, tuta di pelle, abbigliamento enduro. Ma anche abbigliamento cross, giubbino moto, valigie, interfono per moto, navigatori GPS e casco scooter (incluso casco integrale AGV).

È una proposta, in costante aggiornamento, che permette di dare conto delle diverse necessità espresse dal cliente, rivelandosi capace di unire semplicità, sicurezza e soprattutto convenienza. Sconti sulla stragrande maggioranza dei prodotti del catalogo on-line e scegliendo la sezione “Outlet”, in particolare, vengono presentati gli articoli che prevedono alcuni degli sconti più interessanti. Il risparmio passa anche dai tanti servizi gratuiti: spedizioni, reso, cambio e contrassegno.

L’attenzione nei confronti della convenienza s’unisce alla selezione dei brand in catalogo. Tra questi troviamo Alpinestars, Arai, Blauer, Cellular Line, Dainese, Garmin, Givi, Macna, MOMO Design, Nolan Group, Rev’it, Acerbis, Suomy, Tucano Urbano, X-Lite. Motoabbigliamento.it dispone inoltre di distribuzioni esclusive, quali Befast e Carburo.

La soddisfazione legata all’acquisto e ai servizi garantiti al cliente trova conferma nelle oltre 25.000 recensioni verificate da Feedaty, che ha attribuito all’e-commerce il Certificato Gold, merito dell’alta media di valutazione.

Le modalità di pagamento sono sinonimo di sicurezza. Al cliente vengono messe a disposizione diverse alternative: carta di credito, bonifico bancario, contrassegno, PayPal, Scalapay (che permette di pagare in tre rate).

Il customer care multi-canale consente al cliente di trovare una soluzione a ogni richiesta, che si tratti di supporto in fase di scelta del prodotto o del post-vendita. È possibile anche procedere con ordini telefonici.

A dispetto di molti altri store digitali, Motoabbigliamento.it dispone di una solida presenza con 21 punti vendita di proprietà diretta. Un’ulteriore opportunità per accedere all’offerta e alla preparazione di un operatore divenuto il riferimento nel settore dal 2005.



