Studio Battaglia: l’ultima puntata (5 aprile)

Studio Battaglia torna in onda su Rai 1 martedì 5 aprile alle 21.25 per l’ultima puntata.

Protagoniste le donne Battaglia: tre avvocate divorziste e una futura sposa, con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Giorgio Marchesi.

Trama e anticipazioni dell’ultima puntata

La trasferta al mare si trasforma in un momento di evasione per Anna, che pur senza compromettersi si lascia andare al flirt con Massimo. Tornata a casa, segue il caso di una donna che si sta separando dalla moglie con cui aveva stretto un’unione civile. All’udienza della separazione Parmegiani, Anna riesce ad avere la meglio su Marina, che decide di vendere lo studio. Alessandro torna sulle proprie decisioni, la famiglia festeggia il matrimonio di Viola e anche per Nina sembra esserci la possibilità di un nuovo amore. Alberto prova in ogni modo a recuperare, ma Anna scopre che Massimo sta per lasciare lo studio…