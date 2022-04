Strategie di vendita: l’importanza della comunicazione secondo Gianluca Liguori

(Adnkronos) –

Roma, 22 Aprile 2022 – L’arte della vendita richiede innanzitutto un investimento nella formazione professionale, allo scopo di apprendere tecniche e strategie essenziali per migliorare la comunicazione e renderla persuasiva ed efficace. D’altronde, se il boom di internet da un lato offre nuove e importanti opportunità, allo stesso tempo il mondo digitale è un settore complesso e sempre più competitivo.

Vendere online a distanza è ogni giorno più difficile, infatti gli utenti sono sottoposti a un’esposizione continua di informazioni, annunci e proposte di vendita. Inoltre, il web moderno è sempre più rapido, riducendo il tempo a disposizione per comunicare con i clienti potenziali e chiudere le trattative con successo.

Un supporto fondamentale per commerciali, imprenditori e liberi professionisti arriva da Gianluca Liguori, CEO di Liguori Stratcom Group e uno dei più importanti esperti di strategie persuasive, vendita emozionale e processi decisionali. Dopo il successo del primo corso lanciato nel 2016, Liguori propone un nuovo percorso formativo esclusivo per preparare un altro gruppo di venditori vincenti.

Come vendere con successo nel web moderno

Per vendere nell’attuale contesto socioeconomico e battere la concorrenza è fondamentale puntare sulla formazione, avvalendosi delle conoscenze dei migliori professionisti specializzati nell’arte della vendita e della persuasione.

Per imparare direttamente da uno dei massimi esperti, oggi è possibile optare per Persuasystem 2.0, un programma professionale realizzato da Gianluca Liguori per imparare come generare profitti attraverso la persuasione scientifica.

Liguori è un riferimento in questo campo, premiato come miglior mentalista d’Italia nel 2019, creatore di eventi e gruppi social tra i più seguiti e prestigiosi in Italia, oltre ad essere autore di ben 5 best sellers sulle tecniche di comunicazione persuasiva finalizzate alla vendita. Il nuovo corso online segue quanto iniziato 6 anni fa con Persuasystem 1.0, un percorso formativo premiato come infoprodotto dell’anno nella stagione 2015/2016 per il successo del lancio.

Si tratta di programma che consente di apprendere oltre 257 tattiche di comunicazione persuasiva, passando dal livello base a quello avanzato in modo semplice e accessibile, per migliorare le proprie capacità nell’attività di vendita e apprendere come gestire anche i clienti più difficili e ostinati. Oggi, infatti, le figure commerciali sono cruciali per qualsiasi business, in quanto soltanto il supporto di venditori qualificati consente di ottenere un cash flow adeguato per la sostenibilità dell’impresa.

Erroneamente si è portati a credere che basti investire nelle tecnologie e nei robot per ottimizzare il business aziendale, eppure le grandi multinazionali e gli imprenditori di successo stanno operando esattamente al contrario. La strategia vincente richiede lo sviluppo di competenze avanzate nelle tecniche di vendita, avvalendosi di venditori in grado di gestire in modo ottimale le trattative e chiudere il maggior numero possibile di contratti.

Il futuro delle vendite e il ruolo cruciale della comunicazione persuasiva

Spesso si tende a credere che le aziende di maggior successo siano quelle con i prodotti e servizi migliori, tuttavia non è così. Le imprese migliori sono quelle che sanno vendere, ovvero che dispongono di bravi commerciali capaci di vendere i prodotti e servizi dell’azienda, garantendo che ogni lancio sia un’operazione vincente e assicurando la resilienza del business grazie a un flusso di cassa continuo e importante.

Il futuro delle vendite sarà limitato ai professionisti in possesso delle conoscenze giuste, in grado di utilizzare strategie e tecniche di comunicazione persuasiva con le quali ottenere tassi di conversione elevati. Per non essere tagliati fuori dal mercato è essenziale quindi conoscere i sistemi realmente efficaci, con i quali trasformare ogni campagna in un successo di vendite evitando di sprecare tempo e risorse preziose.

Con Persuasystem 2.0 Gianluca Liguori propone una soluzione formativa unica in Italia, un mix di tecniche psicologiche, strategie di PNL e tattiche di comunicazione che consente di gestire ogni tipo di vendita in maniera efficiente. Si tratta di competenze essenziali al giorno d’oggi, soprattutto per chi vuole realizzare un level-up e non perdere il vantaggio competitivo acquisito nel corso della propria carriera professionale o imprenditoriale.

