Spazio, Samantha Cristoforetti è sulla Iss

(Adnkronos) –

Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi della Nasa Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins, sono arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nasa e Esa hanno confermato con Space X che la Crew Dragon Freedom ha effettuato un attracco perfetto sulla Stazione Spaziale Internazionale questa notte, giovedì 28 aprile, all’01:37 Cest. “È un grande piacere per me vedere non solo la riuscita del lancio e dell’attracco della Crew-4 con Samantha Cristoforetti, ma anche l’incontro in orbita di due astronauti europei estremamente competenti”. Questo uno dei primi commenti di Josef Aschbacher, direttore generale dell’Esa, che ritiene un evento molto speciale vedere due astronauti europei insieme nello spazio. Ad accogliere Samantha sulla Iss è stato infatti anche l’astronauta tedesco dell’Esa Matthias Maurer che ha iniziato la sua lunga missione di sei mesi sulla Iss lo scorso 11 novembre 2021 come membro della Crew-3 e il cui ritorno sulla Terra è previsto a breve.

“In qualità di astronauta esperta, Samantha Cristoforetti continuerà a rappresentare l’Europa e a condurre esperimenti europei a bordo della Stazione Spaziale per tutta la durata della missione Minerva” e “questi esperimenti daranno un fondamentale contributo all’innovazione europea sulla Terra, dallo sviluppo della nostra industria, alla salvaguardia dell’ambiente, all’esplorazione ancora più profonda dello spazio” sottolinea Aschbacher. Opinione quella di Aschbacher condivisa dal direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’Esa David Parker. “Samantha Cristoforetti è stata un modello eccellente per coloro che attualmente partecipano al processo di selezione per diventare astronauti e astronaute dell’Esa fornendo consigli, informazioni e ispirazione nell’intero percorso” ricorda.