Sophie Milano: il brand di Manila Nazzaro debutta al Cosmoprof 2022

Sophie Milano, brand che in breve tempo si è affermato come uno dei leader del settore ciglia e sopracciglia in Italia con il suo approccio innovativo e ai suoi metodi unici, annuncia che quest’anno sarà presente a Cosmoprof Worldwide, la fiera leader mondiale per l’intera industria della cosmetica e della bellezza professionale che si terrà a Bologna dal 28 aprile al 2 maggio 2022.

Grazie a trattamenti di ultima generazione e alla grande attenzione che riserva alla cliente, seguita passo dopo passo in un percorso personalizzato al 100%, Sophie Milano ha ricevuto sempre più consensi e clienti soddisfatte, e soprattutto felici, dei servizi ricevuti. Da questa partenza entusiasmante, lo staff ha ideato e sviluppato progetti interessanti basati sul desiderio di valorizzare la bellezza della donna. Da qui nasce la prima linea cosmetica di Sophie Milano: prodotti esclusivi e completamente ‘Made in Italy’, che rendono lo sguardo ancora più intenso, magnetico e luminoso, rappresentando a pieno l’unicità del brand in quanto si distinguono dal panorama italiano ed internazionale del make up. A partire dal loro peculiare packaging con tonalità viola e oro – mai impiegate dai brand competitor – fino alla loro composizione con formule studiate appositamente dal team Sophie Milano, professionisti ed esperti della cura dello sguardo e del viso.

Durante Cosmoprof 2022, Sophie Milano sarà ospite nello Stand Infinity e in questa occasione verranno presentati i primi 3 prodotti, dedicati alla bellezza degli occhi e verrà offerto uno sconto fiera imperdibile sul primo acquisto. Manila Nazzaro, proprietaria e madrina dell’azienda, sarà presente all’evento per accogliere e presentare la sua nuova linea.



I 3 prodotti sono:

– EYE LASHES:

Mascara dalla texture ultra cremosa arricchita con fibre di cellulosa che rivestono le ciglia donando un effetto maxi volume. Perfetto per esaltare lo sguardo e ottenere un look immediatamente più intenso. Le ciglia appariranno più lunghe, più volumizzate e più incurvate.

Plus: TEA, Paraben & Ftalati-Free, gluten-Free, Coral Reef Safe

– EYE TRACE:

Eyeliner dalla texture fluida, scorrevole e facile da applicare. Estremamente versatile, si presta a realizzare qualsiasi tipo di tratto, linea o disegno. Ottima durata e la perfetta aderenza, lo rendono ideale per un make-up che dura tutto il giorno.

Claim test: Oftalmologicamente testato, Water resistant

Plus: TEA, Paraben & Ftalati-Free, gluten-Free.

– EYE JELLY:

Matita occhi automatica dalla texture morbida e cremosa, ad altissimo rilascio colore. Il pay off è ricco, corposo e pieno, grazie alla presenza di un mix di cere e alla alta percentuale di pigmento. La presenza di oli in formula regala scorrevolezza alla mina, per un’applicazoione semplice ed uniforme, mentre i siliconi volatili garantiscono una rapida asciugatura, per un make-up che resiste tutta la giornata.

Plus: TEA, Paraben & Ftalati-Free, gluten-Free.

La campagna social

Nei giorni scorsi, sulle pagine social di Manila Nazzaro e Sophie Milano, è stata pubblicata la campagna teaser per il lancio di una grande novità in arrivo fra pochissimo.



Una donna, passeggiando per strada, viene attratta da alcuni manifesti in cui sono riportate frasi discriminatorie verso il mondo femminile: frasi che ancora oggi vengono dette o scritte in molti ambienti lavorativi, scolastici, familiari, mondani e nella vita quotidiana in genere. Così decide di estrarre dalla borsa dei prodotti (mascara, eyeliner, matita occhi…) e cancellare con il loro tratto solo le parole che rendono quelle espressioni negative, facendo leggere così una frase dal senso totalmente opposto. L’idea nasce prendendo come musa ispiratrice proprio Manila Nazzaro che lotta ogni giorno per le donne e i loro diritti. Ma questo fenomeno, che ancora oggi troviamo radicato nella nostra società, non riguarda solo le donne: sono numerosi gli atti di bullismo nei confronti di chi è reputato diverso; di ‘body shaming ‘per chi viene visto fisicamente “sbagliato”; di omofobia per chi ha un orientamento sessuale “non consono”.

II team di Sophie Milano dice BASTA a tutto questo e si schiera in questo senso con il messaggio lanciato dalla sua campagna teaser “SENTIAMOCI BELLI SEMPRE E IN OGNI OCCASIONE”.



I contenuti pubblicati fino ad ora sui canali social sono solo una piccola parte di un progetto ancora più grande, che riguarda proprio la bellezza e i desideri di bellezza di ogni donna: la nuova Linea Cosmetica di Sophie Milano con prodotti esclusivi e unici.

Proprio quei prodotti che la donna del teaser estraeva dalla sua borsa, quei prodotti che con il loro tratto hanno cancellato gli orrori di un mondo che non ci piace e che ora aiuteranno tutte le donne che lo desiderano a sentirsi perfette, curate e stupende ogni giorno.