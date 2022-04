Sondaggi Francia 2022, “Macron 10 punti avanti a Le Pen”

(Adnkronos) – Nei sondaggi in vista del ballottaggio del 24 aprile il presidente francese in carica Emmanuel Macron è avanti dieci punti nei sondaggi rispetto alla sua avversaria Marine Le Pen. Il barometro Ifop- Fiducial per Lci, Paris Match e Sud Radio, assegna il 55% a Macron contro il 45% della leader del partito di estrema destra Rassemblement National.

Un altro sondaggio Elabe per Bfmtv e L’Express indica il presidente uscente al 54,5% e la sua rivale al 45,5%. Il rilevamento segnala che il 42% degli elettori del leader della sinistra radicale Jean Luc Melenchon voterà Macron, con un aumento di 7 punti in una settimana. Il 25% dice di voler votare Le Pen (-2 punti).