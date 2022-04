Soluzione Prestito, il 29 aprile l’inaugurazione a Siracusa della quarta filiale in Sicilia

(Adnkronos) – Cresce la presenza sul territorio per la società specializzata nella Cessione del Quinto

Siracusa, 27 aprile 2022. Soluzione Prestito, società con sede a Milano specializzata nella Cessione del Quinto, prosegue con l’apertura di nuove filiali su tutto il territorio nazionale, inaugurando il prossimo 29 aprile, alle ore 17, la 14a filiale a Siracusa, quarta in Sicilia dopo quelle di Palermo, Catania e Messina. Per l’occasione saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni locali e l’intero direttivo societario, composto dal Direttore Generale Corrado Fera, il Direttore Commerciale Giustino Calvo e il Direttore Marketing Vittorio Mascia. L’evento sarà aperto al pubblico, un open day informativo che permetterà la diffusione delle conoscenze finanziarie sulla materia della cessione del quinto, formula di credito sempre più richiesta da dipendenti pubblici, pensionati e lavoratori delle grandi aziende. “Un modo per ridurre il divario esistente tra i grandi istituti bancari e i clienti, permettendo di avvicinarsi alle tematiche finanziarie”, commenta Corrado Fera. “La Sicilia è un territorio a cui teniamo molto, che conosciamo bene e che, tramite l’apertura della quarta filiale di Soluzione Prestito nell’isola, ci permette di allargare ulteriormente il legame con cittadini e professionisti della regione”. Per la nuova agenzia, saranno Corrado Bono e Salvatore Frescura gli agenti responsabili della sede Soluzione Prestito di Siracusa, figure fondamentali di raccordo e profondi conoscitori della realtà dell’importante città siciliana. In questo modo, la clientela di Siracusa potrà contare sull’operatività di un ufficio letteralmente sotto casa, pronto a rispondere alle specifiche esigenze della singola persona, attento ai bisogni della comunità di riferimento. All’evento del 29 aprile, i cittadini potranno comprendere meglio e in maniera del tutto trasparente il funzionamento della cessione del quinto, avvantaggiandosi di un tasso promozionale ideato da Soluzione Prestito per l’occasione. Ma non solo: la società ha ideato insieme ai comuni, agli enti locali e alle grandi aziende del territorio la creazione di borse di studio per il contrasto alla dispersione scolastica. Al termine dei lavori, ai presenti sarà offerto un rinfresco.

