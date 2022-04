SNAI – Serie A: volata scudetto, Inter e Milan all’assalto Anche il Napoli favorito: «1» sulla Roma a 1,90

(Adnkronos) –

Le milanesi aprono venerdì il weekend di Pasqua: quote basse per i successi di Inzaghi a La Spezia (1,30) e di Pioli a San Siro contro il Genoa (1,33). Spalletti avanti su Mourinho: blitz giallorosso a 3,90. Osimhen favorito nella lavagna dei marcatori.



Milano, 14 aprile 2022 – La volata scudetto è lanciata e, nel weekend di Pasqua, si gioca in due atti. L’ultimo, quello di lunedì, è sicuramente quello più avvincente, con il Napoli di Spalletti che al Maradona ospiterà la Roma con l’obiettivo di riscattare il ko casalingo di domenica scorsa contro la Fiorentina. Le quote Snai sembrano spianare la strada al Napoli, con l’«1» a 1,90 e gli altri due possibili risultati che pagano rispettivamente 3,60 e 3,90, con la Roma che arriverà dal quarto di finale di Conference League contro il Bodo con un‘imbattibilità che in campionato dura da 11 partite. All’andata all’Olimpico finì 0-0 e per il Napoli fu il primo pareggio dopo un impressionante inizio di stagione da otto vittorie consecutive. Lo stesso risultato si gioca ora a 10 volte la posta, in controtendenza con le quote Under/Over e Goal/No Goal che sembrano preferire un punteggio finale con almeno tre reti segnate (1,80, con l’Under a 1,82) e con entrambe le squadre in gol (1,67, con il No Goal a 2,10). Nella lavagna del marcatore, invece, i soliti noti: Victor Osimhen è il principale indiziato a far esultare il Maradona (2,50), poi Dries Mertens e, dall’altra parte, Tammy Abraham (2,75), con Lorenzo Insigne a 3,00. L’attaccante nigeriano del Napoli guida anche la lavagna per il primo marcatore, a 5,25.

Milanesi di venerdì – Ad aprire il 33° turno saranno i due anticipi di venerdì, che vedranno in campo le due milanesi. Alle 19, l’Inter di Simone Inzaghi farà visita allo Spezia allenato da uno degli eroi del Triplete, Thiago Motta, che è a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. I nerazzurri (che comandano la lavagna antepost per lo scudetto a 1,60, con il Milan a 3,50 e il Napoli a 5,50) volano a 1,30, con il pareggio a 5,50 e il colpo dello Spezia a 9,25. Quota, quest’ultima, simile a quella che gli analisti di Snai associano al «2» del Genoa a San Siro contro il Milan nell’anticipo delle 21. La squadra di Pioli, nonostante le difficoltà nel trovare il gol, è nettamente avanti nel pronostico: «1» a 1,33, «X» a 5,00, «2» a 10. Fa impressione la serie di sei Under consecutivi del Milan, gli ultimi cinque addirittura sotto la soglia dell’1,5. La quota per il sesto di fila è di 3,65, mentre l’Under classico è a 1,92. Più staccata dalla zona scudetto la Juventus, che però può sperare almeno di accorciare sul trio di testa: allo Stadium arriva il Bologna, con l’«1» a 1,35.

Zona Europa League – Alle spalle delle quattro squadre che a oggi giocherebbero la Champions, c’è una lotta parallela, quella per l’Europa League. Prima della Roma, scenderanno in campo Fiorentina e Lazio: i viola ospitano un Venezia a serio rischio retrocessione («1» a 1,35), i biancocelesti se la vedranno contro il Torino con ottime possibilità di portare a casa i tre punti («1» a 1,63). L’ultima partita della giornata sarà invece quella di lunedì alle 21 tra l’Atalanta – anch’essa, come la Roma, reduce dall’impegno europeo – e il Torino: anche i nerazzurri di Gasperini, almeno a vedere le quote, non dovrebbero trovare difficoltà, con la vittoria a 1,63.

