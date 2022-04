SNAI – Serie A: doppia sfida Roma e Milano All’Olimpico Pioli favorito su Sarri: il «2» a 2,40

(Adnkronos) –

Il Milan, che in campionato non prende gol da sei partite ma arriva dalla sconfitta nel derby di Coppa Italia, sfida la Lazio che insegue a 2,90 e deve fermare Immobile, che guida la lavagna dei marcatori a 2,50. Stessa quota per un gol da ex di Dzeko in Inter-Roma.



Milano, 22 aprile 2022 – Il weekend di Serie A vive del doppio scontro tra Roma e Milano, decisivo sia nella lotta per lo scudetto che per la qualificazione all’Europa League. In testa alla classifica, in attesa del recupero di mercoledì 27 tra Bologna e Inter, c’è il Milan di Stefano Pioli, che domenica sera all’Olimpico affronterà il suo passato sfidando la Lazio. I rossoneri, nell’ultimo turno, sono tornati a vincere battendo il Genoa; i biancocelesti, invece, sono stati fermati sull’1-1 dal Torino e hanno rallentato la propria rincorsa all’Europa. Nelle quote Snai, il Milan parte avanti: il «2» si gioca a 2,40, con la vittoria della Lazio a 2,90 e il pareggio a 3,45. Ad alimentare il sogno scudetto dei rossoneri – chiamati a reagire all’eliminazione dalla Coppa Italia – è lo straordinario rendimento in campionato della difesa e di Mike Maignan: la porta rossonera è imbattuta da sei partite, ma di fronte stavolta ci sarà Ciro Immobile che guida il secondo miglior attacco della Serie A. Se l’Under a 1,90 e l’Over a 1,80 sono in equilibrio, il Goal a 1,63 ha una quota nettamente più bassa rispetto al No Goal al 2,15. Per chi volesse dare fiducia a Maignan, invece, a 3,25 c’è l’opzione “Segna squadra casa no”. Immobile domina la lavagna dei marcatori: un gol vale 2,50 la posta mentre dall’altra parte Giroud è a quota 2,75 e Leao a 3,50.

L’altro duello – Sabato alle 18, a San Siro, andrà in scena il primo atto della doppia sfida incrociata, quello tra l’Inter e la Roma. Mourinho tornerà in quello che è stato il suo stadio per la seconda volta in pochi mesi dopo il match di Coppa Italia a febbraio. Anche in questo caso il pronostico vede favorita l’Inter: la vittoria della squadra di Inzaghi, secondo i betting analyst Snai, vale 1,65, con il pareggio che paga 4 volte la posta e il «2» a 5,25. Se sull’«1X2» non sembra esserci margine per una sorpresa (nonostante i 12 risultati utili di fila della Roma), pochi dubbi sul numero di gol totali: Goal e Over a 1,67, con l’Under a 2,05 e il No Goal a 2,10. La difesa della Roma dovrà fare attenzione all’ex Edin Dzeko: una rete del bosniaco è quotata 2,50, alle spalle del 2,25 associato a Lautaro Martinez. Seguono Abraham a 3,00 e Correa e Sanchez a 3,50. E un’espulsione di Mourinho si gioca a 15.

Napoli e Juve – Il Napoli di Spalletti spera nei passi falsi delle milanesi e sarà al Castellani per affrontare un Empoli che non vince da 16 partite ma che è distante comunque 12 punti dalla zona retrocessione. Il «2» è a 1,60; l’impresa di Andreazzoli, che per anni è stato vice proprio di Spalletti, a 5,25. Lunedì sera sarà la Juventus a chiudere sul campo di un Sassuolo che all’andata riuscì a vincere all’Allianz Stadium: i bookmaker si fidano della ritrovata fiducia dei bianconeri reduci dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia, fissando il «2» a 1,77, contro il 4,25 per la vittoria della squadra di Dionisi.

Si salvi chi può – Ma il weekend di Serie A vedrà anche lo scontro diretto in zona retrocessione tra Genoa e Cagliari. Marassi, in questo senso, può aiutare, tanto che l’«1» è a 2,20 e il «2» a 3,45 (in mezzo, il pari a 3,20). Se la vittoria del Venezia sull’Atalanta a 6,50 ha la quota più alta del fine settimana, l’«1» della Salernitana sulla Fiorentina è a 5,00. Ma i granata, dopo il blitz di Udine, credono nella salvezza.

